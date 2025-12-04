IL VENEZUELA STA PREPARANDO UNA STRATEGIA DI RESISTENZA PARTIGIANA IN CASO DI ATTACCO DEGLI STATI UNITI

Foto screenshot



Il Venezuela ha elaborato due opzioni di strategia di difesa in caso di attacco militare diretto da parte degli Stati Uniti, riporta Reuters citando fonti e documenti.

Il primo scenario, definito da alti funzionari come “resistenza prolungata”, prevede che “piccole unità militari inizieranno a compiere atti di sabotaggio e altre azioni partigiane”. Secondo le fonti, in caso di attacco ai militari è stato ordinato di disperdersi e nascondersi in vari luoghi.

La seconda opzione, nota come “anarchizzazione”, prevede l’uso dei servizi di intelligence e dei sostenitori armati del partito al potere per creare disordini a Caracas e “trasformare il Venezuela in un Paese ingovernabile”. Lo sviluppo di questi piani avviene in un contesto di riduzione dei finanziamenti all’esercito: “i soldati semplici guadagnano solo 100 dollari al mese nella valuta locale, che rappresenta circa un quinto di quanto necessario per soddisfare i bisogni fondamentali”.

La tensione nella regione è aumentata dopo il dispiegamento da parte degli Stati Uniti nel Mar dei Caraibi di un contingente di 15.000 militari, il più grande contingente di truppe americane nella regione da diversi decenni.



