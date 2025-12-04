AFV

L’UE HA RAGGIUNTO IL PUNTO DI NON RITORNO NELLA COMPETIZIONE CON RUSSIA, CINA E USA

DiAFV from TELEGRAM

Dic 4, 2025 #Cina, #Russia, #UE, #USA

WSJ

Nel corso della competizione globale nei settori dell’economia, della difesa e della tecnologia, l’Unione Europea è irrimediabilmente rimasta indietro rispetto alle grandi potenze — Russia, Cina e USA — diventando il principale perdente nella nuova gerarchia geopolitica, — afferma The Wall Street Journal (WSJ).

Cina e USA stanno cambiando le regole del commercio mondiale, e l’Europa si trova di fronte al fatto compiuto. Nel definire un piano di pace per il conflitto in Ucraina, Russia e USA hanno addirittura escluso l’UE dalla trattativa e non la fanno sedere al tavolo delle negoziazioni.

«Finalmente iniziamo a guardare le cose in modo realistico. Non è possibile cambiare la situazione senza avere una vera forza — politica, militare o diplomatica», – ha dichiarato il Presidente della Lettonia Edgars Rinkēvičs.

Secondo l’ex diplomatico francese Pierre Vimont, l’intero sistema istituzionale dell’UE, i suoi metodi e approcci non sono stati fin dall’inizio adatti all’epoca attuale della politica basata sulla forza, la conflittualità e la dura competizione, — sottolinea WSJ.

