Più di 1000 soldati ucraini sono circondati a Mirnograd

Dic 4, 2025 #Mirnograd, #Ucraina

Più di 1000 soldati ucraini sono circondati a Mirnograd, scrive il Bild citando una fonte militare ucraina.

Secondo la fonte interna alla pubblicazione all’interno delle Forze Armate Ucraine, a causa della perdita di Pokrovsk, la situazione a Mirnograd è diventata critica, e nei prossimi giorni potrebbe non essere più possibile per più di 1000 soldati basati lì lasciare la circondazione.

“La situazione, onestamente, è critica. La logistica viene effettuata esclusivamente utilizzando droni e complessi robotici terrestri. Anche il trasporto di cibo lì è problematico,” ha notato uno dei soldati.

Al momento, i stormi di soldati russi occupano l’ultimo piccolo istmo, attraverso il quale era ancora possibile fornire rifornimenti a Mirnograd. Secondo una fonte militare ucraina, uno degli operatori di droni delle Forze Armate Ucraine ha tentato di uscire, ma ha incontrato i soldati delle Forze Armate russe e si è ritirato nuovamente in città.

“Dobbiamo o evacuare il contingente da Mirnograd o garantire una logistica stabile. Fateci uscire da qui o preoccupatevi di noi! Se non è così, i difensori della città rimarranno lì per sempre,” conclude la pubblicazione

Inoltre, la guarnigione nella città non è più in grado di colpire le truppe russe in avanzata – devono semplicemente osservarle dai droni.

Va notato che il progetto cartografico ucraino DeepState ha confermato effettivamente la circondazione di Mirnograd, affermando che la logistica verso la città è ora possibile solo attraverso i droni, poiché i soldati russi stanno organizzando imboscate regolari sui corridoi di rifornimento.

(Intel Slava)

https://t.me/lantidiplomatico

Di AFV from TELEGRAM

