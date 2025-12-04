Putin scopre le carte: a Valdai Il discorso che nessuno vuole leggere

Foto Wikipedia

Zela Santi

Putin a Valdai invita alla diplomazia e critica l’isteria bellicista europea. Ma i media trasformano il suo discorso in una profezia d’invasione per giustificare il riarmo UE. Il risultato: un’Europa che ingigantisce minacce immaginarie mentre ignora i propri crolli interni.

Europa isterica, Russia deterrente: la narrativa occidentale capovolta

Nel rito annuale del Valdai International Discussion Club, Putin ha offerto una lezione di geopolitica che i media europei hanno prontamente trasformato in una fiaba dell’orrore. Il copione è sempre lo stesso: ogni suo intervento, qualunque sia il contenuto, diventa la prova dell’imminente “invasione russa dell’Europa”. La realtà, naturalmente, è molto meno cinematografica e molto più scomoda per chi ha bisogno di alimentare la narrativa del “barbaro orientale”.

Mentre gli Stati Uniti cercano disperatamente di riposizionare la loro egemonia traballante e le potenze emergenti spingono verso un ordine multipolare fondato su un minimo di razionalità diplomatica, l’Unione Europea ha scelto la via del martirio autoindotto: sacrificare ogni interesse strategico pur di mostrarsi zelantemente pronta a un conflitto che nessuno, se non nei palazzi di Bruxelles, sembra invocare.

Per comprendere davvero il messaggio di Putin servirebbe, banalmente, leggerlo. Operazione che pochi editorialisti nostrani sembrano disposti a compiere, forse per timore che il testo rovini l’adrenalinica narrazione del “pericolo russo”.

Nel discorso di Sochi, infatti, il presidente russo non annuncia piani di conquista, non minaccia blitz in Baviera né progetti di sbarco a Ostia. Al contrario, insiste sulla necessità — quasi ovvia, ma ormai sconveniente — che le grandi potenze tornino a un uso intensivo della diplomazia, riconoscendo la pluralità degli interessi globali.

Un’impostazione che richiama da vicino quella cinese, e che — ironia della sorte — fa apparire Mosca e Pechino più prevedibili e razionali dell’America versionata Biden-Trump, oscillante tra isteria strategica, memoria corta e un complesso di onnipotenza malcelato.

Ciò che Putin afferma con chiarezza è piuttosto semplice: se l’Europa continua la propria corsa al riarmo, la Russia risponderà. Non per invadere, ma per riequilibrare. È la logica della deterrenza, non dell’aggressione. Una distinzione troppo sottile per i nostri notiziari, più intenti a trasformare qualsiasi discorso in un trailer bellico.

Il punto centrale è quasi banale: la Russia non ha alcun interesse a lanciarsi in una guerra aperta con la NATO. Sarebbe suicida. Ma se l’Europa costruisce la propria politica estera su un’isteria artificiale, allora Mosca reagirà: perché la sicurezza nazionale non è materia su cui “sperare bene”, bensì calcolo.

L’Europa del terrore immaginario

Putin dedica un passaggio amaro — quasi paternalistico — alla rappresentazione di una Russia mostruosa che l’UE alimenta compulsivamente. Secondo lui, le élite europee non credono davvero alla narrativa che vendono. O sono incompetenti, o mentono deliberatamente. Tertium non datur.

Il problema, osserva, è che l’autosuggestione può creare danni reali. Perché, quando per anni ripeti che la guerra è inevitabile, prima o poi qualcuno inizia a comportarsi come se lo fosse. E quel “qualcuno” non è certo la Russia: sono gli stessi governi europei, decisi a trasformare la militarizzazione in un progetto esistenziale, magari per coprire il collasso interno su sanità, welfare, pensioni e servizi essenziali.

Il monito è diretto: se Berlino torna a parlare di “più forte esercito d’Europa”, Mosca ascolta. E risponde. Non c’è millanteria, solo la dichiarazione — scomoda per noi — che la Russia non farà mai il primo passo verso un conflitto, ma non accetterà di essere schiacciata in silenzio.

Nessun leader, dice Putin, sopravvive politicamente mostrando debolezza. Non in Russia, certo. Ma nemmeno altrove.

E poi arriva la frase che i nostri media si guardano bene dal riportare: “Calmatevi, dormite sonni tranquilli e occupatevi dei vostri problemi.”

La conclusione è tagliente: chi sogna una “sconfitta strategica” della Russia sta giocando con la fantasia di cancellare un paese di 145 milioni di abitanti e 11 fusi orari. Non è solo impraticabile; è ridicolo. Ma l’Europa sembra aver perso il senso del ridicolo da tempo.

In un momento storico in cui la classe dirigente europea appare più impegnata a travestirsi da Churchill che a occuparsi dei propri cittadini, il discorso di Putin — per quanto detto da un leader con un curriculum sanguinoso — suona persino più razionale delle pulsioni belliciste occidentali. Ed è questo, forse, l’aspetto più inquietante del quadro attuale: quando la lucidità arriva da Mosca e l’irrazionalità da Bruxelles, è legittimo chiedersi chi stia veramente perdendo la rotta