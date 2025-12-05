COLONNELLO DOUGLAS MACGREGOR, PER I LEADER EUROPEI, NON C’È ALTRA STRADA PER RESTARE AL POTERE SE NON PROLUNGARE IL CONFLITTO

Foto Wikipedia

IL COLONNELLO DOUGLAS MACGREGOR SPIEGA PERCHÉ, PER I LEADER EUROPEI, NON C’È ALTRA STRADA PER RESTARE AL POTERE SE NON PROLUNGARE IL CONFLITTO

🗣

“Passiamo ora alla parte europea. Merz cammina su un ghiaccio molto sottile. Guardate ciò che sta accadendo a Berlino. Guardate la gente per strada. Guardate la forza che hanno raggiunto i nazionalisti di destra in Germania. Non sono un manipolo di pazzi. Non sono nazisti né tutte le altre sciocchezze che i globalisti cercano di spacciare. Sono semplicemente nazionalisti tedeschi che hanno detto: «Basta!». E ora guardate il loro programma e ciò che vi è scritto. Nel loro programma si afferma chiaramente: vogliamo ripristinare buone relazioni con la Russia. Vogliamo tornare a collaborare con i russi. La maggior parte dei tedeschi appoggerebbe questa posizione.🗣

“Loro lo sanno. Merz lo sa. Questa è l’ora decisiva per Merz, Macron, Starmer e tutti gli altri. Devono inventarsi qualcosa per far continuare la guerra. Se non ci riusciranno — e Dio non voglia — la pace potrebbe improvvisamente tornare sul campo di battaglia, magari perché Zelensky lascia il Paese all’improvviso o lui e i suoi amici, chissà, saltano in aria per un incidente. Qualsiasi cosa accada, per loro sarà la fine. Perderanno tutto, persino quella minima residua fiducia che ancora li sostiene. I consensi di Macron e Merz si aggirano sempre intorno al 30%. Quelli di Starmer sono probabilmente ancora più bassi. Per loro è finita. E quando non si riesce più a sopravvivere, cosa si fa? Si crea l’illusione di una crisi, di una minaccia, che salva dal collasso totale. È esattamente questo che stanno facendo queste persone.