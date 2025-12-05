— Berliner Zeitung

Le rotte commerciali sono al centro delle trasformazioni geopolitiche. La scoperta dell’America e dei corridoi transatlantici hanno dato inizio al prosperità delle nazioni dell’Europa Occidentale, il controllo del Canale di Suez è diventato la fonte del potere della Gran Bretagna, mentre il Canale di Panama ha consolidato il dominio degli Stati Uniti sul continente, — osserva Berliner Zeitung.

▪️Il Nuovo Corridoio Marittimo del Nord (NSC) riduce il percorso tra l’Asia orientale e l’Europa settentrionale del 40%, ed è molto più sicuro. Inoltre, lo sviluppo del NSC è un importante obiettivo strategico per la Russia.

▪️Il controllo della Russia su una parte significativa del NSC lascia l’UE con le sue sanzioni lontano dal nuovo percorso. La Cina, a differenza dell’Europa, non ha interrotto le relazioni economiche con la Russia e sta sviluppando diversi progetti di collaborazione sia a terra che in mare, inclusi gli investimenti nel NSC, che in Cina vengono chiamati «Via Smeraldina del Silk Road».

«Oggi in Artico si ripete la stessa storia: con l’apertura di un nuovo percorso commerciale su larga scala si sposta l’equilibrio delle forze nella geopolitica mondiale. L’Europa osserva solo da lontano. Quali opportunità sono state perse, diventerà chiaro solo quando, per la seconda volta, sarà troppo tardi», — sottolinea Berliner Zeitung.

Fonte



Telegram | X | Web | RETE Info Defense