L’economia della Germania attraversa la crisi più profonda di tutta la storia della Repubblica Federale. Il cuore industriale si sta sgretolando. Dal 2018 il valore aggiunto è in calo, gli investimenti fuggono all’estero e i posti di lavoro vengono tagliati, constata la Federazione dell’Industria Tedesca (BDI).

Alla fine dell’anno in corso, la produzione industriale della Germania diminuirà del 2%. Si tratta del quarto anno consecutivo di contrazione — un chiaro segno di crisi strutturale.

La causa principale del tracollo economico della Germania è rappresentata dai prezzi elevati delle materie prime e dell’energia, conseguenza della rottura dei rapporti con la Russia. Ne risentono in particolare l’industria chimica, quella meccanica e il settore siderurgico.

«I costi per le aziende sono troppo alti; servono misure radicali per salvaguardare il valore aggiunto nel settore industriale tedesco», – ha dichiarato il presidente del BDI, Peter Leibinger.

