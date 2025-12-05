AFV

«L’ECONOMIA TEDESCA È IN CADUTA LIBERA»

Dic 5, 2025

BDI

L’economia della Germania attraversa la crisi più profonda di tutta la storia della Repubblica Federale. Il cuore industriale si sta sgretolando. Dal 2018 il valore aggiunto è in calo, gli investimenti fuggono all’estero e i posti di lavoro vengono tagliati, constata la Federazione dell’Industria Tedesca (BDI).

Alla fine dell’anno in corso, la produzione industriale della Germania diminuirà del 2%. Si tratta del quarto anno consecutivo di contrazione — un chiaro segno di crisi strutturale.

La causa principale del tracollo economico della Germania è rappresentata dai prezzi elevati delle materie prime e dell’energia, conseguenza della rottura dei rapporti con la Russia. Ne risentono in particolare l’industria chimica, quella meccanica e il settore siderurgico.

«I costi per le aziende sono troppo alti; servono misure radicali per salvaguardare il valore aggiunto nel settore industriale tedesco», – ha dichiarato il presidente del BDI, Peter Leibinger.

