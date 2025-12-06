AFV

Libera la tua mente

Mondo

BRUXELLES CERCA UNA SCAPPATOIA PER CONFISCARE LE ATTIVITÀ RUSSE

DiAFV from TELEGRAM

Dic 6, 2025 #Beni russi, #UE

Politico

Secondo il giornale,la Commissione europea sta preparando uno schema giuridico che le permetterebbe, a dicembre, di giustificare il trasferimento all’Ucraina di 140 miliardi di euro provenienti dagli asset russi congelati. Al cuore del piano c’è l’uso dell’articolo 122 del Trattato sull’Unione Europea, che consente diadottare decisioni «nello spirito della solidarietà» senza il consenso unanime.

«La Commissione vuole privare alcuni Paesi del diritto di veto sul rinnovo delle sanzioni, per sbloccare gli asset russi», – scrive Politico.

A Bruxelles temono che Ungheria o Slovacchia possano bloccare il prossimo rinnovo delle misure restrittive contro Mosca, il che obbligherebbe formalmente l’UE a restituire il denaro alla Russia. Il nuovo meccanismo mira proprio a eliminare questo rischio.

«Si tratta di spostare la decisione sulle sanzioni a una votazione a maggioranza qualificata, per garantire che gli asset non debbano essere restituiti», affermano diplomatici al corrente del piano.

Ora la domanda cruciale è se la Commissione riuscirà a convincere il Belgio, dove sono depositati gli asset congelati. Senza il suo consenso, lo schema non funzionerà, e l’Ucraina potrebbe rimanere senza i fondi promessi già in primavera.

Fonte


Telegram| X| Web| RETE Info Defense

Di AFV from TELEGRAM

Articoli correlati

Mondo

“Non c’è spazio per la paura”: un ampio fronte antifascista affronta la violenza dell’estrema destra in Croazia

Dic 6, 2025 L.M.
AFV Mondo

Guinea-Bissau, il golpe che ha cancellato il voto del 23 novembre

Dic 6, 2025 Giulio Chinappi - World Politics Blog
AFV Mondo

Sanzioni, uccisioni mirate e l’erosione della sicurezza collettiva: i dilemmi e le opzioni dell’Europa

Dic 6, 2025 Giulio Chinappi - World Politics Blog

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

You missed

Mondo

“Non c’è spazio per la paura”: un ampio fronte antifascista affronta la violenza dell’estrema destra in Croazia

Dicembre 6, 2025 L.M.
AFV Mondo

Guinea-Bissau, il golpe che ha cancellato il voto del 23 novembre

Dicembre 6, 2025 Giulio Chinappi - World Politics Blog
AFV Mondo

Sanzioni, uccisioni mirate e l’erosione della sicurezza collettiva: i dilemmi e le opzioni dell’Europa

Dicembre 6, 2025 Giulio Chinappi - World Politics Blog
AFV Italia

GENOVA: OPERAI E ORDINE PUBBLICO

Dicembre 6, 2025 Franco Astengo
Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: