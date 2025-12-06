“Non c’è spazio per la paura”: un ampio fronte antifascista affronta la violenza dell’estrema destra in Croazia

Decine di migliaia di persone hanno marciato in quattro città croate per opporsi alla crescente violenza dell’estrema destra, alle intimidazioni e al revisionismo.

di Ana Vračar – Peoples Dispatch

Decine di migliaia di persone sono scese in piazza domenica 30 novembre in quattro città croate, rispondendo all’appello dell’iniziativa Uniti contro il fascismo (Ujedinjeni protiv fašizma), un’ampia coalizione di organizzazioni della società civile e gruppi di base. I manifestanti di Zagabria, Fiume, Zara e Pola hanno denunciato la crescente ondata di violenza di estrema destra e di revisionismo storico, impegnandosi a costruire un’ampia resistenza alle tendenze incoraggiate e sostenute dall’establishment politico.

“Siamo uniti contro il fascismo perché, giorno dopo giorno, non assistiamo a scoppi isolati, ma all’emergere di un progetto, che cresce quando restiamo in silenzio, acquista forza quando lo tolleriamo e, in definitiva, trasforma la paura nella regola piuttosto che nell’eccezione”, ha dichiarato Uniti contro il fascismo nel suo appello . “Ma quando siamo uniti, non c’è spazio per la paura”.

Uniti Contro il Fascismo ha avvertito che i fondi pubblici vengono tagliati dai bilanci per l’istruzione e la prevenzione della violenza, mentre la spesa militare aumenta. “La società viene indotta a credere che gli armamenti siano la soluzione, che i nemici ci circondano e che la paura sia lo stato d’animo appropriato”, prosegue la dichiarazione. “Sempre più spesso, la sicurezza è definita attraverso confini, potenza militare e ‘minacce esterne’, mentre le condizioni di lavoro, gli alloggi e i diritti sociali vengono ignorati”.

A Fiume e Zara, i manifestanti hanno dovuto affrontare attacchi coordinati da parte di gruppi di destra, tra cui membri di fazioni di tifosi sportivi inclini alla violenza. A Zara , dove si prevedevano aggressioni, la polizia è intervenuta per respingere gli aggressori. A Fiume, nonostante la reputazione della città per la tolleranza e la politica progressista, i partecipanti al corteo di 2.000 persone sono stati presi di mira con fuochi d’artificio e affrontati da uomini vestiti di nero che eseguivano saluti fascisti . La polizia ha permesso loro di rimanere nelle vicinanze sotto “sorveglianza”, suscitando forti critiche da parte degli organizzatori.

Un’estate di attacchi

Le manifestazioni di questo fine settimana sono state innescate da una serie di attacchi di estrema destra contro minoranze etniche ed eventi culturali avvenuti a partire dall’estate, una tendenza legata alla narrativa revisionista del governo dell’Unione Democratica Croata (HDZ). Le forze di destra in Croazia, tra cui l’HDZ, hanno costruito la loro narrativa sull’incitamento allo sciovinismo nei confronti della popolazione serba, alimentando l’animosità anticomunista e, più recentemente, riversando sugli immigrati la frustrazione pubblica per il calo degli standard di vita.

Tra gli esempi più evidenti del cambiamento climatico di quest’anno c’è stato un concerto di massa del cantante di destra Marko Perković Thompson a Zagabria. Le sue esibizioni, spesso vietate in patria e all’estero, sono associate a simboli che glorificano il regime degli Ustascia durante la Seconda Guerra Mondiale. Il concerto di Zagabria ha accolto migliaia di persone ed è stato più o meno esplicitamente appoggiato da diversi alti funzionari, tra cui il Primo Ministro Andrej Plenković .

Spinti da tali segnali, gruppi di destra, tra cui organizzazioni che rappresentano i veterani della guerra degli anni ’90, hanno interrotto festival ed eventi culturali che affrontavano l’eredità antifascista della Croazia o che includevano voci serbe. Tra gli attacchi, l’ostruzione di un festival a Benkovac , una città dove la maggior parte della popolazione serba fu espulsa con la violenza nel 1995. Lì, gruppi di uomini bloccarono uno spettacolo teatrale per bambini e minacciarono i giornalisti locali , portando infine alla cancellazione dell’evento. Più recentemente, folle organizzate hanno preso di mira uno spettacolo folcloristico giovanile serbo a Spalato e hanno tentato di attaccare l’inaugurazione di una mostra d’arte organizzata dalla minoranza nazionale serba a Zagabria.

Questi incidenti sono il riflesso dei processi in corso guidati dalla destra. Per oltre tre decenni, la Croazia ha subito una tendenza al revisionismo storico volta a cancellare l’eredità antifascista della Jugoslavia socialista. Tra le altre cose, a partire dagli anni ’90, l’HDZ e altre forze conservatrici hanno rimodellato i programmi scolastici per minimizzare o rimuovere i contenuti antifascisti. A livello europeo, le pressioni politiche per equiparare comunismo e fascismo hanno ulteriormente normalizzato narrazioni storiche alternative che riabilitano i collaborazionisti e demonizzano la resistenza antifascista. Di conseguenza, bambini e giovani vengono spinti verso ideologie di destra e vengono offerti resoconti storici inventati.

L’organizzazione Fališ, che quest’estate ha resistito con successo ai tentativi della destra di cancellare il suo festival annuale a Sebenico, ha collegato questi sviluppi alle reazioni alle proteste dello scorso fine settimana, tra cui commenti che affermavano che la Croazia era stata “occupata” tra il 1945 e il 1991. Questo è “il risultato di una perversione politica che trasforma la liberazione in occupazione e la sconfitta del fascismo in un trauma”, ha scritto Fališ .

“È un completo capovolgimento della realtà, in cui l’antifascista diventa il nemico, il fascista diventa un patriota e il crimine diventa identità”, hanno continuato. “Questa logica cancella ogni bussola morale e plasma una società in cui la verità è un fastidio e la menzogna una moneta di scambio politica”.

La resistenza popolare sfida il silenzio del partito

Mentre cresceva l’allarme per la crescente violenza, le autorità statali minimizzavano il pericolo e offrivano poche garanzie concrete alle comunità prese di mira. Ma l’enorme affluenza alle urne del fine settimana sembra aver scosso i vertici del governo. Il Primo Ministro Plenković ha tentato di riformulare le manifestazioni come un tentativo di “destabilizzare” la sua amministrazione, mentre il Ministro della Difesa Ivan Anušić , ampiamente considerato una figura di spicco dell’estrema destra dell’HDZ, ha affermato: “Questa è stata una protesta contro la Croazia, direi filo-jugoslava, forse persino più estrema che filo-jugoslava”.

Anche i partiti liberali, inclusi socialdemocratici e verdi, non sono riusciti a intraprendere azioni concrete contro la crescente violenza di destra. Al contrario, le autorità cittadine di Zagabria, guidate dai Verdi, hanno riconosciuto che un altro concerto di Perković si sarebbe tenuto a fine anno, pur riconoscendo possibili correlazioni tra tali eventi e la mobilitazione di estrema destra.

In questo contesto di silenzio istituzionale e complicità, i manifestanti hanno promesso di continuare a costruire la resistenza. “Siamo uniti contro il fascismo perché la violenza sulle cellule del sangue o sul colore della pelle deve cessare”, ha dichiarato Uniti Contro il Fascismo. “Non accetteremo che i bambini serbi vengano aggrediti, insultati o intimiditi per aver ballato il folklore. Non accetteremo che la presenza delle minoranze nazionali sia trattata come una provocazione o che i migranti siano considerati meno umani”.

“Siamo uniti contro il fascismo perché il silenzio non è mai neutrale. Il silenzio è sempre al servizio di chi trae maggior profitto dall’oscurità.”

https://www.sinistraineuropa.it/approfondimenti/ampio-fronte-antifascista-affronta-la-violenza-dell-estrema-destra-in-croazia/#google_vignette