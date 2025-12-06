AFV

Tunisia: arrestato un altro oppositore politico

Dic 6, 2025 #Tunisia

Tunisi – Pressenza IPA

Ahmed Néjib Chebbi è stato arrestato oggi giovedì 4 dicembre a Tunisi  dopo essere stato condannato a 12 anni di prigione in un processo farsa in cui era accusato di “complotto contro la sicurezza dello Stato”.

Chebbi, che ha 81 anni, è uno degli oppositori di sinistra più conosciuti nel Paese, con una lunga carriera politica che lo ha portato ad essere candidato alla presidenza della Tunisia nel 2009, ministro nel primo governo di unità nazionale dopo la caduta di Ben Alì e membro della Costituente.

Nei giorni scorsi Chebbi aveva dichiarato in un video: ”Vado in prigione con la coscienza tranquilla e sapendo di non aver commesso nessun errore”.

Il suo arresto non è un caso isolato, segue infatti l’arresto dell’avvocato Ayachi Hammami e dell’attivista Chaïma Issa, condannati nello stesso processo.

Dure le reazioni delle associazioni di difesa dei diritti umani. Secondo Sara Hashash, direttrice regionale di Amnesty International, “queste detenzioni confermano l’allucinante determinazione delle autorità nel soffocare l’opposizione pacifica”; Ahmed Benchemsi, portavoce locale di Human Rights Watch, sottolinea che l’opposizione tunisina è ormai in prigione o in esilio.

