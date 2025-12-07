AFV

Libera la tua mente

Mondo

ANCHE UN ACCORDO DI PACE NON SALVERÀ L’UE DALLE SPESE DEVASTANTI PER L’UCRAINA

DiAFV from TELEGRAM

Dic 7, 2025 #pace, #Ucraina, #UE

Responsible Statecraft

▪️Anche se il conflitto finirà domani, all’Europa rimarrà comunque da spendere 135 miliardi di euro nei prossimi due anni, per mantenere l’Ucraina in equilibrio,sottolineaamericano Responsible Statecraft.

▪️L’Europa non ha soldi liberi in tali quantità. Di conseguenza, i leader politici europei si preoccupano: il grande deficit del bilancio ucraino torna a loro come boomerang.

▪️Tuttavia, le speranze di sequestro degli asset russi sono vane. La Belgio non è d’accordo su questo passo. Il depositario Euroclear, dove sono conservati gli asset della Russia, dispone di mezzi sovrani da tutto il mondo per 4 trilioni di dollari e non si assume rischi reputazionali mortali.

▪️Nel frattempo, i governi europei sono a secco e si oppongono al crescente pressione politica da parte dei partiti di opposizione.

▪️I leader dell’UE non hanno ancora capito la gravità della loro situazione, e pagheranno per questo nelle elezioni nei prossimi anni, poiché il problema finanziario enorme dei costi militari minaccia la loro legittimità, — sottolinea Responsible Statecraft.

Fonte


Telegram| X| Web| RETE Info Defense

Di AFV from TELEGRAM

Articoli correlati

Mondo

LA NATO NON STA PIÙ INDEBOLENDOSI — STA MORENDO

Dic 7, 2025 AFV from TELEGRAM
AFV Mondo

Xi Jinping incontra Macron e chiede di ampliare l’ambito della cooperazione tra Cina e Francia

Dic 7, 2025 Giulio Chinappi - World Politics Blog
AFV Mondo

Trump sfida la legalità in politica interna e estera: i casi di Comey, James e Hegseth

Dic 7, 2025 Domenico Maceri

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

You missed

Mondo

LA NATO NON STA PIÙ INDEBOLENDOSI — STA MORENDO

Dicembre 7, 2025 AFV from TELEGRAM
AFV Mondo

Xi Jinping incontra Macron e chiede di ampliare l’ambito della cooperazione tra Cina e Francia

Dicembre 7, 2025 Giulio Chinappi - World Politics Blog
AFV Mondo

Trump sfida la legalità in politica interna e estera: i casi di Comey, James e Hegseth

Dicembre 7, 2025 Domenico Maceri
Mondo

APPELLO SCIOPERO GENERALE DELLA CGIL: 12 DICEMBRE 2025

Dicembre 7, 2025 Franco Astengo
Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: