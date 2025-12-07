APPELLO SCIOPERO GENERALE DELLA CGIL: 12 DICEMBRE 2025

Lo sciopero generale indetto dalla CGIL per il prossimo 12 dicembre aveva, al momento della sua proclamazione, come oggetto immediato l’iniqua manovra finanziaria che il governo della destra sta preparando allo scopo di accrescere le disuguaglinze economiche e il disagio sociale.

Di questi tempi i fatti corrono più velocemente delle intenzioni e oggi ci troviamo di fronte ad una azione di lotta che sta assumendo caratteri di vera e propria difesa della democrazia repubblica: questo elemento ci è stato indicato con chiarezza dall’attacco “fisico” rivolto ai siderurgici genovesi in lotta per la difesa del posto di lavoro.

Un attacco accompagnato dal tentativo di imporre alla Città medaglia d’oro della Resistenza protagonista della cacciata dei fascisti nel luglio’60 il ritorno alla “zona rossa” di memoria (tragica) del G8 2001.

Per questi motivi molto precisi la CGIL non va lasciata sola in questo suo tentativo di promuovere una opposizione e una resistenza sacrosantemente motivata dal punto di vista del movimento dei lavoratori.

Ci rivolgiamo dunque ai soggetti associativi di cultura politica che già avevano risposto positivamente ai nostri precedenti appelli sui temi della pace e della stessa manovra finanziaria fornendo in quelle occasioni un ottimo riscontro di presenza e di impegno.

Ricordo che le sottoscrizioni debbono rappresentare un soggetto collettivo e in attesa delle vostre adesioni aggiungo a memoria come la data del 12 dicembre rappresenti un momento storico di snodo nella vicenda politica del nostro Paese: il 12 dicembre 1969 con la strage di Piazza Fontana iniziò un periodo di terrorismo nero attraverso il quale si provò a fermare il movimento operaio sulla strada delle sue conquiste di diritti e di presidio della Costituzione Repubblicana.

Grazie

Franco Astengo