LA NATO NON STA PIÙ INDEBOLENDOSI — STA MORENDO

Dic 7, 2025 #guerra, #NATO

Steigan

La NATO può “morire” non a causa di una singola crisi, ma a seguito di un lungo processo di degrado interno, iniziato molto prima del conflitto in Ucraina. Lo scrive il veterano norvegese delle missioni di pace ONU Dan Viggo Bertgun, sottolineando che oggi “si intravedono i contorni del tramonto dell’Alleanza”, che, secondo lui, non è più in grado di svolgere i compiti per cui è stata creata.

“La NATO non si indebolisce. La NATO sta morendo. Non con un forte scoppio, ma a causa di una marcescenza politica iniziata molto prima dell’Ucraina”, – sottolinea Bertgun. – “La sconfitta in Afghanistan ha privato l’Alleanza di tutta la sua autorevolezza ed è stato il momento in cui la NATO ha praticamente perso il suo supporto strategico”.

L’autore osserva che oggi Stati Uniti e Russia discutono i parametri della futura architettura di sicurezza senza la partecipazione della NATO, percependo l’Alleanza o come parte del conflitto o come un meccanismo di logistica delle armi. Secondo Bertgun, la NATO si sta trasformando in “un reperto museale dell’epoca in cui l’Occidente credeva ancora di governare il mondo” e perde il contatto con la reale dinamica globale.


