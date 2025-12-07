UE, ecco la lobby che supporta le multinazionali a Bruxelles

Foto popoff

La strategia segreta dei giganti dell’industria contro il dovere di vigilanza e il green deal

Bruxelles (Belgio).– «Dividi e conquista». Per mesi, la società statunitense specializzata in affari pubblici Teneo ha applicato metodicamente questo precetto prendendo di mira la direttiva europea sul dovere di vigilanza.

L’obiettivo: svuotare il testo della sua sostanza o indebolirlo notevolmente. Diverse multinazionali americane, tra cui ExxonMobil, Chevron, Dow Chemical, Koch Industries e la francese TotalEnergies, si sono avvalsi dei servizi di questo gigante della consulenza per cercare di influenzare le istituzioni europee.

È attraverso l’ONG olandese Somo che Mediapart ha potuto consultare circa 170 pagine di documenti interni di Teneo.

Questi descrivono l’attacco concertato e su larga scala di queste multinazionali – riunite in un’alleanza denominata “Tavola rotonda per la competitività” – contro questo testo emblematico del Green Deal europeo, la cui ambizione era quella di spingere le più grandi aziende a porre rimedio agli impatti negativi delle loro attività sull’ambiente e sui diritti umani, lungo tutta la loro catena di produzione.

La revisione della direttiva sul dovere di vigilanza è oggetto di forti tensioni da quando, lo scorso 25 febbraio, la Commissione europea ha proposto di indebolirne la portata attraverso una legge cosiddetta di semplificazione. Le grandi multinazionali e le lobby industriali hanno approfittato di questa breccia per lanciare una battaglia senza quartiere contro questa direttiva che, ai loro occhi, è diventata uno spauracchio.

La strategia molto aggressiva di Teneo, che privilegia un’“alleanza delle destre”, induce David Ollivier de Leth, dell’ONG Somo, ad affermare che queste aziende “prevalentemente americane hanno preso in ostaggio il processo legislativo europeo”.

Scommessa sulla destra e sull’estrema destra

La “strategia” di Teneo e dei suoi partner può essere decifrata in un documento del 16 maggio 2025: si tratta di ‘riunire’ i membri pro-business dei gruppi politici a favore dell’indebolimento della direttiva per “affossare il compromesso” sul dovere di vigilanza.

I nomi dei deputati sono elencati su quattro pagine e indicati come “obiettivi”, in prima fila tra cui Jörgen Warborn, relatore del testo, deputato svedese di destra (Partito Popolare Europeo, PPE). Teneo organizza una serie di incontri con i deputati e i membri dell’alleanza, durante la plenaria di giugno e poi a settembre.

A partire da giugno, Teneo vuole “aumentare la pressione” attraverso incontri, lettere e pubblicità mirate su LinkedIn. I consulenti menzionano la sponsorizzazione di una «newsletter» del giornale Politico come una delle carte da giocare. L’azienda diffonde così “raccomandazioni di voto, emendamenti” chiavi in mano e briefing agli assistenti e ai deputati. L’industria deve mostrare un “fronte unito”, in particolare durante la cena della tavola rotonda degli industriali europei (ERT) del 15 settembre.

Con l’avvicinarsi della votazione in plenaria del 13 ottobre, l’orientamento diventa più chiaro. “Dividere i centristi di Renew e i Socialisti e Democratici attraverso le delegazioni nazionali” è uno degli obiettivi perseguiti. Nel resoconto dell’11 luglio, Teneo afferma che sarà necessario “spingere il relatore ad allearsi il più possibile con i partiti di destra”.

Per Teneo, la destra deve abbandonare la coalizione centrista e utilizzare il gruppo di destra molto conservatore, con tendenze di estrema destra, dei Conservatori e Riformisti Europei (ECR) come “ponte” verso i Patrioti per l’Europa, un altro gruppo di estrema destra di cui fa parte il Rassemblement National. L’alleanza delle multinazionali ritiene che l’ECR «debba svolgere un ruolo attivo nella negoziazione di compromessi».

«Le maggioranze alternative tra la destra e l’estrema destra sono chiaramente sfruttate da tutti i lobbisti industriali che vi vedono un’opportunità», conferma una fonte del Parlamento europeo. Già dal mese di ottobre, il relatore agitava la minaccia di far passare gli emendamenti del PPE con il sostegno dell’estrema destra. Ed è proprio quello che è successo il 13 novembre durante la votazione al Parlamento europeo. Jörgen Warborn non ha risposto alle sollecitazioni di Mediapart.

Accanimento contro il dovere di vigilanza

Gli obiettivi delle multinazionali, descritti nei documenti di Teneo, sono ben noti. Le aziende desiderano innanzitutto cancellare i piani di transizione climatica previsti dalla direttiva. Vogliono poi limitare il dovere di vigilanza alle relazioni commerciali dirette con i subappaltatori europei, evitando così di esaminare le condizioni di lavoro o l’inquinamento nei meandri delle catene di produzione, in Asia o altrove. Anche il meccanismo di responsabilità civile europeo armonizzato è oggetto di critiche.

Teneo e i suoi clienti stanno concentrando i loro sforzi su diversi fronti, inviando lettere alla presidente della Commissione europea e ai governi degli Stati membri, cercando di contrastare la “testardaggine” di una parte della Commissione e scrivendo lettere aperte alla stampa, mentre cercano appoggi presso associazioni di datori di lavoro come il Medef o il BDI, il sindacato dei datori di lavoro tedeschi, al fine di «difendere pubblicamente posizioni massimaliste», scrive Teneo.

L’alleanza vuole anche influenzare la posizione degli Stati membri riuniti nel Consiglio dell’Unione europea. La società di consulenza vuole «approfittare del debole mandato negoziale del Consiglio e dei disaccordi tra gli Stati», in particolare sui piani di transizione climatica. Teneo ipotizza che su questo tema potrebbe costituirsi una minoranza di blocco attorno all’Italia, «che è nota per sostenere la cancellazione di questo articolo».

Alle aziende vengono assegnati governi «target». L’Ungheria e la Germania devono essere contattate da ExxonMobil e Dow Chemical. L’Italia è riservata a Baker Hughes, azienda energetica, mentre la Francia e la presidenza danese del Consiglio dell’UE sono appannaggio di TotalEnergies. Gli incontri di alto livello – Davos, il forum sulla sicurezza di Varsavia, il forum di Cernobbio – sono individuati come luoghi propizi. La Francia è considerata «favorevole» alle richieste dell’alleanza da quando Emmanuel Macron ha chiesto, il 19 maggio 2025, la revoca pura e semplice della direttiva sul dovere di vigilanza.

Da parte della presidenza danese, si sostiene che non è stato registrato alcun incontro ufficiale tra l’ambasciatore, il suo vice o gli esperti della rappresentanza permanente danese con Teneo e TotalEnergies. Ma il lobbying si svolge maggiormente dietro le quinte di grandi eventi o forum a cui partecipano politici e aziende. Pertanto, gli incontri di alto livello – Davos, il forum sulla sicurezza di Varsavia, il forum di Cernobbio, la COP – sono esplicitamente indicati da Teneo come luoghi di influenza. «Abbiamo recentemente incontrato la lobbista di Total durante un evento», ammette un diplomatico di un paese europeo. «Ma non c’è alcun mistero in questo tipo di incontri, le loro posizioni sono note».

La cena dell’ERT del 15 settembre è stata decisamente un momento importante per l’alleanza delle multinazionali. Erano attesi gli ambasciatori di Francia, Germania e Italia, nonché la rappresentante permanente danese e alcuni commissari europei. Teneo aveva chiesto che fossero presenti almeno uno o due amministratori delegati delle aziende membri dell’alleanza.

Sforzo coordinato con gli Stati Uniti

In questa offensiva su tutti i fronti contro il dovere di vigilanza, Teneo punta sui suoi contatti americani. I documenti consultati da Mediapart mostrano una stretta collaborazione tra l’alleanza delle multinazionali, la missione degli Stati Uniti presso l’Unione Europea e la Camera di Commercio americana. Il 6 giugno 2025, Teneo fa riferimento ai negoziati commerciali tra gli Stati Uniti e l’Unione Europea. È tempo di “aumentare la pressione dagli Stati Uniti” affinché il dovere di vigilanza sia identificato come una “barriera non tariffaria”.

Il 4 luglio, Teneo assicura che la Camera di commercio degli Stati Uniti è in contatto “continuo” con l’ufficio del rappresentante per il commercio dell’amministrazione Trump per cercare di far salire la direttiva sul diritto di vigilanza tra le sue “priorità”. Il 18 luglio, i consulenti riassumono una riunione con la missione degli Stati Uniti presso l’UE, seguita da una telefonata il 31 luglio. “Il nostro contributo è stato molto utile”, si congratula Teneo nel suo resoconto. “Invieremo loro un elenco di attori – deputati, Stati membri, ecc. – da contattare”, aggiungono i consulenti, riferendosi ai funzionari statunitensi.

Il 29 luglio, Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, e Donald Trump hanno posto le basi di un accordo commerciale svantaggioso per l’UE. I dettagli devono ancora essere resi pubblici, sotto forma di una «dichiarazione congiunta» tra Usa e l’UE.

Nel suo rapporto del 1° agosto, Teneo sembra già sapere che tale dichiarazione «dovrebbe includere il dovere di vigilanza» e altre normative europee. Il 21 agosto, l’Unione europea si impegnerà, in questa dichiarazione congiunta, a compiere sforzi per «ridurre l’onere amministrativo» legato al dovere di vigilanza. Infine, Teneo suggerisce di mobilitare «altri governi non europei attraverso associazioni industriali o commerciali» per influenzare il processo legislativo riducendo la «visibilità» degli Stati Uniti.

Contattata da Mediapart, Teneo non desidera commentare i dettagli del lavoro svolto per conto dei propri clienti, anche se i consulenti confermano di aver «aiutato diverse aziende a comunicare a un’ampia gamma di attori e decisori le loro preoccupazioni in merito alla direttiva sul dovere di vigilanza». «Tutte le nostre attività si svolgono in totale trasparenza”.

Questa “trasparenza” è rivendicata anche da TotalEnergies. Contattata da Mediapart, l’azienda ricorda che le sue ‘posizioni’ sulla direttiva sul dovere di vigilanza – “alcune delle cui disposizioni minano la competitività delle imprese europee” – sono ben note.

Il portavoce di ExxonMobil offre una risposta simile: “Siamo sempre stati chiari riguardo alla direttiva sul dovere di vigilanza. Essa aggiunge ulteriori livelli di incertezza e burocrazia”. Il gigante americano ammette apertamente di essere stato in contatto con «decisori politici» per far intendere il proprio punto di vista.

All’interno dell’ONG, David Ollivier de Leth sottolinea la mancanza di trasparenza dell’iniziativa promossa da Teneo ed esprime preoccupazione per il peso di queste aziende nei negoziati in corso tra le istituzioni europee. L’8 dicembre, il Parlamento e il Consiglio cercheranno di trovare un compromesso sul testo.