Xi Jinping incontra Macron e chiede di ampliare l’ambito della cooperazione tra Cina e Francia

In occasione del suo quarto viaggio di Stato a Pechino, Emmanuel Macron ha incontrato Xi Jinping: i due leader puntano ad ampliare cooperazione e fiducia politica, rilanciare scambi economici e culturali e rafforzare il coordinamento su governance globale, con l’obiettivo di dare nuovo slancio ai rapporti Cina-Francia e, per estensione, Cina-UE.

di Chen Qingqing (Global Times) – 4 dicembre 2025

La Cina e la Francia dovrebbero cogliere le opportunità e ampliare l’ambito della cooperazione, ha dichiarato il Presidente cinese Xi Jinping durante i colloqui con il Presidente francese Emmanuel Macron in visita a Pechino giovedì.

Nel corso dell’incontro, Xi ha affermato che, in quanto grandi Paesi indipendenti, lungimiranti e responsabili, Cina e Francia rappresentano forze costruttive nel promuovere la multipolarità e nell’incoraggiare la solidarietà e la cooperazione dell’umanità.

Attualmente, mentre si accelerano cambiamenti senza precedenti da un secolo, l’umanità si trova nuovamente a un bivio, di fronte a scelte cruciali sul proprio percorso futuro, ha osservato Xi, aggiungendo che Cina e Francia dovrebbero dimostrare senso di responsabilità, sostenere il multilateralismo e schierarsi saldamente dalla parte giusta della storia.

I due leader hanno poi incontrato congiuntamente la stampa dopo i colloqui a Pechino giovedì. Xi ha affermato che entrambe le parti hanno concordato di rafforzare la fiducia politica reciproca, ampliare la cooperazione pratica, promuovere gli scambi tra le persone e in ambito culturale, e portare avanti la riforma e il miglioramento della governance globale.

Xi e Macron hanno anche partecipato e tenuto un discorso alla cerimonia di chiusura della settima riunione del Consiglio d’Affari Cina-Francia giovedì a Pechino, secondo Xinhua.

Secondo osservatori cinesi, la guida strategica dei due capi di Stato ha mantenuto le relazioni Cina-Francia all’avanguardia rispetto ai rapporti della Cina con i Paesi occidentali, e la visita di Macron pone le basi per intensificare il dialogo, ampliare i punti in comune e risolvere le divergenze, potendo diventare un catalizzatore per un maggiore coinvolgimento tra Cina e Unione Europea.

Le principali testate francesi hanno seguito da vicino la visita di Macron in Cina. Riferendosi a un contesto internazionale «estremamente incerto», Macron ha esortato Francia e Cina a mobilitarsi a sostegno di una «pace solida e duratura» e della «stabilità nel mondo», secondo il quotidiano francese Les Echos.

Alcuni esperti cinesi hanno affermato che la visita di Macron in Cina ha una forte valenza simbolica.

«Il suo viaggio mira anche a coinvolgere la Cina, futuro presidente dell’APEC, in un allineamento strategico a nome del mondo occidentale, dato che la Francia assumerà la presidenza del G7 il prossimo anno», ha dichiarato al Global Times Wang Shuo, professore presso la Scuola di Relazioni Internazionali della Beijing Foreign Studies University, giovedì.

I prossimi 60 anni

Durante l’incontro, Xi ha affermato che la Cina è disposta a lavorare con la Francia per partire sempre dagli interessi fondamentali dei due popoli e dagli interessi a lungo termine della comunità internazionale, sostenendo il dialogo paritario e la cooperazione aperta, per garantire che il partenariato strategico globale Cina-Francia continui ad avanzare con costanza e a prosperare nei prossimi 60 anni, dimostrando appieno il suo valore strategico e offrendo nuovi contributi alla promozione di un mondo multipolare equo e ordinato, nonché di una globalizzazione economica universalmente vantaggiosa e inclusiva, ha riferito Xinhua.

La Cina e la Francia dovrebbero cogliere le opportunità e ampliare l’ambito della cooperazione, consolidando la collaborazione nei settori tradizionali come aviazione, aerospazio ed energia nucleare, e al contempo sfruttando il potenziale in ambiti quali economia verde, economia digitale, biofarmaceutica, intelligenza artificiale e nuove energie, ha affermato Xi, secondo Xinhua.

Per quanto riguarda la crisi ucraina, Xi ha dichiarato che la Cina sostiene tutti gli sforzi per la pace e auspica che tutte le parti possano raggiungere, attraverso il dialogo e la negoziazione, un accordo di pace equo, duraturo e vincolante, accettato da tutti i soggetti coinvolti, secondo Xinhua. Ha inoltre aggiunto che la Cina continuerà a svolgere un ruolo costruttivo nella soluzione politica della crisi, opponendosi fermamente a qualsiasi azione irresponsabile che scarichi colpe o distorca la situazione, ha riportato Xinhua.

Questa è la quarta visita di Stato di Macron in Cina da quando è stato eletto presidente nel 2017, e l’Eliseo inquadra il tempo che i due leader trascorreranno insieme come un segno dell’importanza del loro rapporto, ha osservato Le Monde.

Alcuni esperti ritengono che, negli ultimi anni, la politica europea verso la Cina abbia mostrato una mentalità contraddittoria di «ricerca della cooperazione economico-commerciale trattando al contempo la Cina come un concorrente».

Ciò deriva dallo sviluppo dell’economia cinese, in particolare delle sue industrie medio-alte, ha osservato Wang Shuo.

«L’Europa è di fronte a un dilemma: teme l’ascesa della Cina ma non può rinunciare al mercato cinese e ai relativi benefici di sviluppo», ha affermato Wang Shuo.

Permangono differenze di natura commerciale tra Cina e Francia, così come tra Cina ed Europa, e la loro risoluzione richiede che entrambe le parti lavorino con lo spirito di superare insieme le difficoltà e risolvere congiuntamente i problemi, ha dichiarato al Global Times Dong Yifan, ricercatore associato presso la Belt and Road Academy dell’Università di Lingue e Culture di Pechino giovedì.

«La comunicazione tra i leader cinesi e francesi ha posto le basi per intensificare il dialogo e raggiungere un più ampio consenso politico sulla base della ricerca dei punti in comune pur preservando le differenze», ha affermato Dong, sottolineando che in futuro tali canali di comunicazione avranno un ruolo importante nell’affrontare le questioni pertinenti, costruire fiducia reciproca e ridurre i malintesi.

Ruolo nei rapporti Cina-UE

La Cina ha costantemente considerato la relazione con la Francia come un presupposto importante per orientare i rapporti tra Cina ed Europa, ha osservato Wang Shuo.

«Il principio di lungo corso della Cina è che essa sostiene gli sforzi di integrazione europea, sostiene la Francia nel giocare un ruolo più attivo e positivo nei rapporti Cina-Europa e riconosce la posizione chiave della Francia all’interno dell’Europa», ha affermato.

Oltre a Macron, secondo precedenti resoconti dei media, il Cancelliere tedesco Friedrich Merz e il Primo Ministro britannico Keir Starmer prevedono di visitare la Cina all’inizio del 2026.

In quanto importante potenza europea, la visita di Macron in Cina ha un’influenza significativa sia a livello bilaterale sia all’interno dell’UE. In particolare, il più recente impegno tra Cina e Francia potrebbe contribuire a promuovere altre interazioni diplomatiche tra la Cina e i Paesi europei, ha osservato Dong.

«La Francia svolge un ruolo di guida e di definizione delle relazioni Cina-Europa, non solo proseguendo la sua tradizione diplomatica di essere “indipendente e non soggetta a interferenze di terze parti”, ma anche agendo come coordinatore su molte grandi questioni strategiche», ha affermato Dong, «Pertanto i legami Cina-Francia mantengono un significato peculiare all’interno dei rapporti Cina-UE».

Giulio Chinappi – World Politics Blog