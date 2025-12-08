Dita mozzate e incisioni: i corpi restituiti da Israele sconvolgono le famiglie di Gaza

di Middle East Eye

I corpi consegnati da Israele sono arrivati a Gaza congelati, numerati e silenziosi.

Le famiglie palestinesi speravano che il loro arrivo avrebbe finalmente risposto alle domande che da due anni si ponevano sulla sorte dei loro parenti scomparsi.

Ma con queste risposte sono sorte nuove domande, che hanno lasciato molte famiglie nel limbo anche dopo aver finalmente potuto seppellire i propri cari: che fine avevano fatto i loro corpi?

Molti dei resti consegnati all’ospedale Nasser di Khan Younis erano difficili da identificare: alcuni presentavano parti mozzate, altri presentavano lunghe incisioni suturate.

Ciò ha portato le famiglie a sospettare che organi vitali o parti del corpo siano stati prelevati mentre i loro parenti erano sotto custodia israeliana.Tuttavia, i medici legali di Gaza affermano di non poter confermare o confutare queste affermazioni, poiché il Ministero della Salute non dispone delle attrezzature necessarie per esami completi.

“Mio fratello Ahmed è scomparso il primo giorno di guerra”, ha raccontato a Middle East Eye Muhammed Ayesh Ramadan, residente a Deir al-Balah, nella Striscia di Gaza centrale.

“Non sapevamo nulla di lui, né di come fosse scomparso, ma continuavo a dire che era scomparso e continuavo a cercarlo, sperando di trovarlo.”

Quando i corpi furono restituiti da Israele, nell’ambito del cessate il fuoco firmato con Hamas in ottobre, il Ministero della Salute palestinese espose le loro foto all’ospedale Nasser affinché le famiglie potessero esaminarle.

Ramadan cercò per tre giorni senza successo. Il quarto giorno, finalmente, trovò gli indizi che cercava.

“L’ho identificato con una certezza del 70% circa dal suo volto”, ha ricordato.

Quando Ramadan ispezionò ulteriormente il corpo, trovò anche dei segni distintivi che riconobbe sul torso e alla fine confermò l’identità del fratello trentasettenne.

“Il corpo era ustionato e conteneva circa sei o sette proiettili. Era estremamente rigido e completamente congelato”, ha spiegato.

Ramadan ha notati che un dito del piede di suo fratello era stato amputato. I medici legali, tuttavia, affermano che questo era il caso di quasi tutti i corpi ricevuti, apparentemente a causa degli esami del DNA condotti sotto custodia israeliana.

“C’era anche un’incisione suturata che correva verticalmente dal petto verso il basso; sembrava che gli avessero aperto il corpo”, ha aggiunto.

“Mio fratello non aveva mai subito alcun intervento chirurgico e non gli avevano mai messo punti di sutura prima della guerra. Ho chiesto persino a sua moglie, e lei mi ha confermato che non gli avevano mai messo punti di sutura e che non gli avevano mai aperto l’addome.”

“Molti rimangono non identificabili”

Spesso i medici e le équipe forensi di Gaza non sono in grado di stabilire se gli organi siano mancanti a causa della mancanza di attrezzature e materiali essenziali.

Khalil Hamada, direttore generale della medicina legale a Gaza, ha dichiarato a MEE che i corpi consegnati dalle autorità israeliane possono essere esaminati solo esternamente, senza possibilità di ispezione interna.

“I corpi arrivano in condizioni di gelo così estreme che a volte li lasciamo lì per un giorno o due, finché il ghiaccio non si scioglie e i dettagli diventano visibili. Alcuni corpi arrivano addirittura parzialmente decomposti”, ha detto.

“Maneggiare i cadaveri è estremamente difficile. Quello che facciamo non è un esame forense completo, poiché non abbiamo le competenze necessarie. Il processo si limita a documentare i tratti distintivi individuali, in modo che le famiglie possano identificare i propri cari.”

Hamada ha aggiunto che per effettuare esami adeguati sarebbero necessari test del DNA e TAC 4D, che non sono disponibili a Gaza.

“Questo limita gravemente la nostra capacità di condurre esami forensi accurati e di identificare completamente i corpi. Molti rimangono non identificabili e siamo costretti a seppellirli senza nome”, ha affermato.

Israele ha restituito a Gaza i corpi di 345 palestinesi. Finora ne sono stati identificati solo 99.

Gli altri vennero per lo più sepolti in fosse comuni senza essere identificati.

Hamada ha anche confermato che le autorità israeliane amputano alcune parti del corpo, come i pollici delle mani e dei piedi, prima di restituire i corpi.

“Possono prelevare solo la punta di un dito o la prima falange, ma spesso rimuovono l’intero pollice. Nella maggior parte dei casi, queste dita vengono amputate per scopi diagnostici legati al DNA prima che il corpo ci venga consegnato”, ha detto Hamada.

Mani e piedi legati

Nel processo di consegna, Israele non fornisce nomi, relazioni forensi, relazioni sulle condizioni o informazioni sulla causa della morte alle autorità palestinesi o alle famiglie.

Dopo l’arrivo di ogni gruppo di corpi, il Ministero della Salute invita le famiglie all’ospedale Nasser, dove le foto dei resti vengono visualizzate su un grande schermo, ciascuna contrassegnata da un numero.

Le famiglie che riconoscono un parente ne comunicano il numero prima di visionare la salma all’obitorio e di organizzare la sepoltura.

Poiché alcuni parenti non possono essere presenti e il periodo di visione è breve, il Ministero gestisce anche una pagina online che mostra immagini di corpi non identificati, con dettagli quali la data di ricezione, il sesso e il numero di matricola.

Le foto includono primi piani di parti del corpo, come la mascella, il cranio, le dita delle mani e dei piedi, nonché segni distintivi che i parenti potrebbero riconoscere, oltre agli abiti indossati dalla persona scomparsa.

Zeinab Ismail Shabat, di Beit Hanoun, nella Striscia di Gaza settentrionale, stava navigando sulla pagina quando ha identificato il fratello scomparso di 34 anni, Mahmoud Shabat.

“Non appena abbiamo visto i suoi capelli, i suoi occhi e la parte superiore del suo viso, lo abbiamo riconosciuto”, ha detto Shabbat a MEE.

“Il giorno dopo, mia madre, mio ??padre, la moglie di mio fratello e mio zio andarono [all’ospedale Nasser] e lo riconobbero.”

La famiglia di Mahmoud ha confermato la sua identità all’ospedale, riconoscendo una ferita alla testa che aveva riportato durante le proteste della Grande Marcia del Ritorno del 2018 contro il blocco israeliano di Gaza.

“Aveva un dito indice amputato. Le mani erano legate dietro la schiena. Anche le gambe erano legate, e i segni delle catene metalliche gli avevano lasciato delle ammaccature sui piedi”, ha detto Shabat.

“Era chiaro che era stato martirizzato mentre era immobilizzato. Era completamente spogliato. Aveva un colpo d’arma da fuoco nella coscia e piccoli pezzi di legno sul petto.”

Secondo la madre di Mahmoud, il suo volto sembrava essere stato colpito con tanta violenza da fratturargli il cranio e sul collo erano presenti segni che facevano pensare che fosse stato impiccato.

Il personale medico indipendente di Gaza riferisce che molti dei corpi ricevuti presentavano chiari segni di tortura, ossa fratturate e, in alcuni casi, erano legati alle mani e ai piedi e avevano gli occhi bendati.

Nagah Ismail al-Jabari, sorella e madre di due palestinesi scomparsi, i cui corpi sono stati recentemente restituiti da Israele, ha confermati di poterli identificare principalmente dai loro vestiti.

“Mio fratello, Fahd, aveva 35 anni ed è stato martirizzato all’inizio della guerra. Era tra coloro che sono usciti a guardare [dopo l’attacco del 7 ottobre], ed è stato ucciso”, ha ribadito a MEE.

“L’ho riconosciuto dai sandali e dai vestiti. Alcuni tratti del suo viso e i denti non erano gravemente decomposti. L’ho riconosciuto dalle foto, poi sono andato con mio fratello e hanno tirato fuori il corpo dal congelatore per poterlo identificare meglio.”

Come per quasi tutti i corpi ricevuti, Jabari ha affermato che l’indice e l’alluce sinistro di suo fratello sono stati amputati.

“Mancava anche un dente. Ma non c’erano incisioni o punti di sutura sul suo corpo. Questo principalmente perché mio fratello è stato ucciso sul colpo, quindi non credo che avrebbero tentato di prelevare gli organi da qualcuno già morto”, ha aggiunto.

“Quanto a mio figlio, aveva 20 anni. L’ho riconosciuto dai vestiti e dalla biancheria intima”, ha ricordato.

“Gli mancavano due denti e aveva una ferita alla coscia sinistra. Aveva anche frammenti di schegge nella schiena.”

(Traduzione de l’AntiDiplomatico)

https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-dita_mozzate_e_incisioni_i_corpi_restituiti_da_israele_sconvolgono_le_famiglie_di_gaza/45289_64020