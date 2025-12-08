AFV

Mondo

Golpe in Benin

Dic 8, 2025 #Benin

Foto screenshot

Le forze militari del Benin hanno annunciato oggi un colpo di stato sulla televisione di Stato del paese.

È stato riferito questa mattina che il palazzo presidenziale, appartenente a Patrice Talon e situato nel distretto di Gezo a Cotonou, è stato attaccato; l’attuale dove si trova il presidente è sconosciuto.

Un gruppo di personale militare guidato dal tenente colonnello Pascal Tiguiri ha sequestrato il canale televisivo nazionale BTV. Durante una trasmissione in diretta, hanno annunciato il rovesciamento del Presidente Talon, e Tiguiri si è dichiarato il capo del “Comitato Militare per la Restaurazione”.

L’Ambasciata francese in Benin ha esortato urgentemente i suoi cittadini a essere vigili.

(Intel Slava)

https://t.me/lantidiplomatico

