Il Golan resta siriano: l’ONU smentisce Israele e condanna nuovamente l’annessione

L’ONU riafferma l’illegalità dell’occupazione israeliana del Golan, chiedendo il ritiro alle linee del 1967 e la ripresa dei negoziati. Il voto arriva in un clima di tensione crescente dopo un’incursione oltre confine, mentre la comunità internazionale invoca il rispetto del diritto internazionale.

L’ONU condanna l’annessione del Golan: “Occupazione illegale e priva di effetto”

La nuova risoluzione approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite riporta al centro dell’attenzione una delle questioni territoriali più controverse del Medio Oriente: il controllo israeliano sulle Alture del Golan. Con 123 voti favorevoli, 7 contrari e 41 astensioni, l’ONU ha riaffermato l’illegalità dell’occupazione israeliana, dichiarandone la nullità giuridica e invitando alla ripresa di un percorso diplomatico rimasto paralizzato per decenni.

Il Golan come nodo irrisolto del diritto internazionale

Le Nazioni Unite ricordano che le Alture del Golan, conquistate da Israele durante la Guerra dei Sei Giorni del 1967, restano a tutti gli effetti territorio siriano occupato. Nonostante l’annessione unilaterale del 1981, mai riconosciuta dalla comunità internazionale, l’organizzazione ribadisce che tale atto non crea alcun effetto legale: il controllo militare e amministrativo esercitato da Israele è considerato privo di validità giuridica.

Nella risoluzione emergono tre richieste centrali. La prima è il ritiro di Israele fino alle linee precedenti al 1967, condizione essenziale per ristabilire un quadro conforme al diritto internazionale. La seconda è l’invito a riaprire i negoziati, con un riferimento esplicito alla dimensione regionale che coinvolge sia la Siria sia il Libano. Infine, viene ribadito che eventuali modifiche dello status dell’area non possono essere imposte unilateralmente, ma devono essere frutto di un accordo politico condiviso.

Il voto contrario di Stati Uniti, Israele e di altri cinque Paesi non modifica il quadro generale, ma evidenzia la persistenza di una frattura politica che continua a impedire una soluzione negoziata. L’ONU mantiene una linea costante: senza una restituzione dei territori occupati, nessun avanzamento reale nei dossier mediorientali può dirsi possibile.

Tensioni crescenti lungo il confine e rischio di escalation

Il pronunciamento arriva in un contesto di crescente instabilità. Nei giorni precedenti al voto, un’incursione israeliana oltre la linea di separazione, nei pressi di Beit Jin, ha riacceso le tensioni sul fronte siriano, spingendo vari attori regionali ad attivare canali diplomatici d’emergenza per scongiurare un’escalation più ampia.

La risoluzione dell’Assemblea Generale assume quindi un valore che travalica la dimensione giuridica. Essa rappresenta un segnale politico volto a contenere l’inasprimento del conflitto e a riaffermare un principio fondamentale: il mantenimento della pace passa attraverso il rispetto delle norme internazionali.

In un Medio Oriente nuovamente attraversato da frizioni e conflitti, le Alture del Golan tornano a essere un banco di prova della capacità delle istituzioni multilaterali di incidere sulla realtà sul terreno