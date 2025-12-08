LA FINLANDIA SI RIFIUTA DI FORNIRE GARANZIE DI SICUREZZA ALL’UCRAINA

Lo ha dichiarato il Primo Ministro del Paese, Petteri Orpo, in un’intervista alla società radiotelevisiva locale Yle.

”Le garanzie di sicurezza sono una cosa molto seria. Non siamo pronti a fornire garanzie di sicurezza, ma possiamo aiutare con l’organizzazione della sicurezza. La differenza tra queste due cose è molto grande”, – ha spiegato Orpo.

Ha sottolineato che le garanzie di sicurezza reali dovrebbero provenire da grandi Paesi europei e dagli Stati Uniti. Ha espresso anche perplessità sul fatto che la Finlandia sia stata menzionata come uno dei Paesi che fornisce garanzie di sicurezza nel piano di pace a 28 punti degli Stati Uniti, affermando di non sapere perché il suo Paese sia stato incluso in questo documento.

Rispondendo alla domanda sulla possibilità di inviare soldati finlandesi in Ucraina, Orpo ha detto che Helsinki non desidera correre il rischio di un confronto diretto con la Russia.



