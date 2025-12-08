Russia e India si muovono per rafforzare i legami durante la visita di Putin

Il presidente russo ha affermato ai media indiani che l’India e la Cina sono i più stretti amici della Russia.

di Liu Caiyu (Global Times) – 5 dicembre 2025

Russia e India hanno presentato venerdì un piano quinquennale per potenziare la partnership economica e commerciale di fronte al regime di dazi punitivi e sanzioni di Washington, a seguito dei colloqui tra il Presidente Vladimir Putin e il Primo Ministro indiano Narendra Modi a Nuova Delhi, secondo la Press Trust of India (PTI).

Putin si trova in India per una visita di due giorni. Dopo i colloqui del 23º vertice India-Russia, i due leader hanno tenuto una conferenza stampa congiunta a Nuova Delhi. Modi ha dichiarato di aver discusso tutte le aree di cooperazione per rafforzare ulteriormente i legami tra India e Russia e di aver concordato un programma di cooperazione economica India-Russia fino al 2030, secondo The Hindu.

Oltre al programma economico 2030, le due parti hanno anche firmato diversi accordi per ampliare la cooperazione in numerosi settori, tra cui sanità, mobilità e scambi tra le persone. Il conflitto in Ucraina è stato incluso nei colloqui, con Modi che ha affermato che l’India ha sostenuto la pace in quel Paese, ha riferito venerdì la PTI.

Modi, riferendosi alla tabella di marcia economica, ha detto che portare la partnership economica India-Russia a nuovi livelli è ora una priorità comune per entrambe le parti, mentre Putin ha affermato che i due Paesi hanno deciso di dare priorità alla cooperazione nei settori della sicurezza, dell’economia, del commercio e della cultura, secondo la PTI.

La visita di Putin ha attirato grande attenzione da parte dei media internazionali. Reuters ha riportato che «Putin è in India per la sua prima visita in quattro anni in un momento in cui Nuova Delhi è impegnata in colloqui con gli Stati Uniti per un accordo commerciale volto a ridurre i dazi punitivi imposti da Washington sui beni indiani a causa degli acquisti di petrolio russo da parte dell’India».

CNBC ha scritto che «sebbene questa visita fosse stata pianificata prima che i rapporti USA-India si inasprissero, segnala che Nuova Delhi non è soggetta ai capricci dell’amministrazione Trump e che mantiene una politica estera indipendente».

Nel turbolento contesto geopolitico attuale, il coinvolgimento tra India e Russia trasmette alla comunità internazionale un messaggio chiaro: nessuno dei due Paesi è isolato e entrambi dimostrano una forte resilienza di fronte a pressioni o interferenze esterne, ha dichiarato al Global Times Zhang Hong, ricercatore presso l’Istituto di Studi su Russia, Europa orientale e Asia centrale dell’Accademia Cinese delle Scienze Sociali.

Per l’India, rafforzare la cooperazione energetica con la Russia e far progredire la collaborazione militare-industriale sono misure strategiche volte ad affrontare le vulnerabilità della propria catena industriale, e tali sforzi fungono anche da leva per contrastare le misure restrittive imposte dagli Stati Uniti, ha affermato Zhang.

Ha ricevuto notevole attenzione mediatica anche l’intervista di Putin a India Today, pubblicata giovedì e realizzata al Cremlino, durante la quale Putin ha affermato che Cina e India sono amici stretti della Russia e che Mosca attribuisce grande valore ai rapporti con entrambi i Paesi.

«India e Cina sono i nostri amici più stretti, custodiamo profondamente questa relazione», ha detto il Presidente russo nell’intervista a India Today quando gli è stato chiesto come la Russia mantenga buone relazioni con entrambi i Paesi, secondo un rapporto dell’agenzia TASS di giovedì.

Nel frattempo, alcune voci sui media stranieri hanno cercato di seminare discordia. Un’analisi pubblicata giovedì da The Guardian ha sostenuto che il partenariato sempre più stretto e “senza limiti” tra Mosca e Pechino avrebbe messo in allarme l’India, lasciandola nella speranza di trovare il modo di «impedire che la Russia si avvicini troppo alla Cina e assicurarsi che Mosca possa esercitare una certa pressione sui cinesi».

Tali voci intenzionali non cambieranno però le interazioni positive tra i tre Paesi. Le interazioni positive tra le due parti rappresentano anche normali scambi tra Stati membri dell’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (SCO) e dei BRICS, contribuendo all’avanzamento della multipolarità globale, ha affermato Zhang.

Sia Putin sia Modi si sono recati a settembre nella municipalità di Tianjin, nel Nord della Cina, per il vertice della SCO. Tra gli altri risultati del vertice, gli Stati membri della SCO hanno pubblicato la loro prima dichiarazione di sostegno al sistema commerciale multilaterale, secondo Xinhua.

Degno di nota è che, mentre si trovava a Nuova Delhi venerdì, il Presidente russo ha anche affermato che Russia, India e altre nazioni affini stanno lavorando per un mondo giusto e multipolare, come riportato dalla PTI.

CLICCA QUI PER LA PAGINA FACEBOOK

Giulio Chinappi – World Politics Blog