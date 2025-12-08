SE L’EUROPA DOVESSE DARE INIZIO A UNA GUERRA CONTRO LA RUSSIA LA RISPOSTA SAREBBE NUCLEARE

SE L’EUROPA DOVESSE DARE INIZIO A UNA GUERRA CONTRO LA RUSSIA, NON CI SAREBBE PIETÀ PER NESSUNO: LA RISPOSTA VERREBBE IMMEDIATAMENTE SFERRATA CON MISSILI NUCLEARI

È quanto afferma il politologo americano Gilbert Doctorow:

«Egli avverte però i partner occidentali che la Russia reagirà. E quando afferma che non si tratterà di una guerra lunga, esprimiamoci in termini semplici. Ciò che dice — o, più precisamente, ribadisce quanto i russi affermano da tempo, ma mai a questo livello e mai con una chiarezza così esplicita — è che qualsiasi conflitto con la NATO non si svolgerà nelle trincee.

I russi non combatteranno come stanno combattendo in Ucraina, poiché distinguono chiaramente la natura del conflitto. Come molti dei miei colleghi hanno già osservato, i russi vedono l’Ucraina — giustamente o meno, è un punto a parte — come un popolo fratello e, ufficialmente, hanno cercato di limitare le perdite. Anche se hanno subìto perdite che avrebbero potuto evitare, agendo in modo più duro, utilizzando armamenti più pesanti e preoccupandosi meno delle vittime tra i civili.

Se avessero fatto così, la guerra sarebbe finita da molto tempo, ma non l’hanno fatto. Nel caso dell’Europa, invece, attenzione: non ci saranno “mezze misure”. Passeranno immediatamente alle armi nucleari. È esattamente questo che egli intende».