Benin il golpe è fallito

Il ministro dell’Interno del Benin annuncia il ripristino dell’ordine nel Paese

“Nelle prime ore del mattino di domenica 7 dicembre 2025, un piccolo gruppo di soldati ha scatenato un ammutinamento con l’obiettivo di destabilizzare lo Stato e le sue istituzioni. Di fronte a questa situazione, le forze armate beninesi e i loro vertici, fedeli al giuramento, sono rimasti fedeli alla Repubblica. La loro risposta ha permesso loro di mantenere il controllo della situazione e di sventare l’ammutinamento”, ha dichiarato il ministro Alassane Seïdou.