AFV

Libera la tua mente

Mondo

IL NUMERO DI DIPENDENTI LICENZIATI NEGLI STATI UNITI HA RAGGIUNTO IL MASSIMO DEGLI ULTIMI 5 ANNI

DiAFV from TELEGRAM

Dic 9, 2025 #licenziamenti, #USA

secondo Challenger, Gray & Christmas

▪️1.170.821 americani hanno perso il lavoro da gennaio a novembre di quest’anno. Questo è il livello più alto dal 2020. L’aumento su base annua è stato del 54%, — afferma la società di reclutamento Challenger, Gray & Christmas.

▪️Inoltre, i datori di lavoro americani dall’inizio dell’anno hanno annunciato il numero minimo di posti di lavoro vacanti negli ultimi 15 anni.

▪️I tre principali settori economici per la perdita di posti di lavoro:
—153.536 — tecnologia
—  91.954 — commercio al dettaglio
—  69.089 — servizi

▪️La causa principale dei licenziamenti sono stati cambiamenti interni nelle organizzazioni e la chiusura di filiali con l’obiettivo di ridurre i costi.


Telegram| X| Web| RETE Info Defense

Di AFV from TELEGRAM

Articoli correlati

Mondo

Benin il golpe è fallito

Dic 9, 2025 AFV from TELEGRAM
Mondo

L’INDIA NOLEGGIA UN SOTTOMARINO DALLA RUSSIA, NON DAGLI STATI UNITI

Dic 9, 2025 AFV from TELEGRAM
Mondo

L’UNIONE EUROPEA E IL G7 VOGLIONO VIETARE COMPLETAMENTE IL TRASPORTO DI PETROLIO RUSSO SU NAVI OCCIDENTALI

Dic 9, 2025 AFV from TELEGRAM

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

You missed

Mondo

Benin il golpe è fallito

Dicembre 9, 2025 AFV from TELEGRAM
Mondo

L’INDIA NOLEGGIA UN SOTTOMARINO DALLA RUSSIA, NON DAGLI STATI UNITI

Dicembre 9, 2025 AFV from TELEGRAM
Mondo

L’UNIONE EUROPEA E IL G7 VOGLIONO VIETARE COMPLETAMENTE IL TRASPORTO DI PETROLIO RUSSO SU NAVI OCCIDENTALI

Dicembre 9, 2025 AFV from TELEGRAM
Mondo

ESCLUSIVO POLITICO – Il Governo Meloni si impegnerebbe a garantire oltre 25 miliardi degli asset russi scippati

Dicembre 9, 2025 Red
Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: