IL NUMERO DI DIPENDENTI LICENZIATI NEGLI STATI UNITI HA RAGGIUNTO IL MASSIMO DEGLI ULTIMI 5 ANNI

– secondo Challenger, Gray & Christmas

▪️1.170.821 americani hanno perso il lavoro da gennaio a novembre di quest’anno. Questo è il livello più alto dal 2020. L’aumento su base annua è stato del 54%, — afferma la società di reclutamento Challenger, Gray & Christmas.

▪️Inoltre, i datori di lavoro americani dall’inizio dell’anno hanno annunciato il numero minimo di posti di lavoro vacanti negli ultimi 15 anni.

▪️I tre principali settori economici per la perdita di posti di lavoro:

—153.536 — tecnologia

— 91.954 — commercio al dettaglio

— 69.089 — servizi

▪️La causa principale dei licenziamenti sono stati cambiamenti interni nelle organizzazioni e la chiusura di filiali con l’obiettivo di ridurre i costi.



