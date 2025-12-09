L’INDIA NOLEGGIA UN SOTTOMARINO DALLA RUSSIA, NON DAGLI STATI UNITI

– Bloomberg

Bloomberg riferisce che l’India e la Russia hanno concluso un accordo per il noleggio di un sottomarino nucleare, il cui costo è circa $2 miliardi. L’accordo è stato completato dopo quasi dieci anni di interruzione, e la consegna del sottomarino è prevista entro due anni. La nave rimarrà nel Servizio Marittimo Indiano per 10 anni e sarà utilizzata solo a scopi didattici, non per operazioni militari.

L’India ha già avuto esperienza nel noleggio di sottomarine russe: la precedente è tornata nel 2021. Il nuovo sottomarino sarà più grande delle due esistenti nel flotta indiana. Consentirà di esercitare l’operatività delle sottomarine nucleari e la formazione degli equipaggi, mentre l’India costruisce le proprie sottomarine multirapporto e missilistiche.

“L’accordo coincide con la visita di Putin a Nuova Delhi, dove si incontra con il Primo Ministro Modi. A sfondo della situazione tesa con gli Stati Uniti, che introducono tasse e pressione per l’acquisto di carburante russo, l’India dimostra autonomia strategica, mantenendo stretti legami con Mosca su piattaforme militari criticamente importanti”, osserva l’editore.

L’interesse per i sottomarini nucleari cresce in tutta la regione. Australia, Regno Unito e Stati Uniti costruiscono i loro sottomarini nel quadro di AUKUS, la Corea del Sud collabora con Washington. L’India continua a sviluppare il potenziale nucleare triadico, costruendo sottomarini con missili balistici e preparando gli equipaggi per la flotta futura.

Fonte



Telegram| X| Web| RETE Info Defense