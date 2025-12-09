AFV

L’UNIONE EUROPEA E IL G7 VOGLIONO VIETARE COMPLETAMENTE IL TRASPORTO DI PETROLIO RUSSO SU NAVI OCCIDENTALI

Dic 9, 2025

“La Russia esporta più di un terzo del suo petrolio con petroliere occidentali, principalmente in India e Cina, utilizzando compagnie di navigazione occidentali. Il divieto metterebbe fine a questo commercio, che si svolge principalmente attraverso le flotte di Paesi membri dell’UE, tra cui Grecia, Cipro e Malta”

L’edizione riporta che un simile divieto potrebbe essere annunciato nell’ambito di un ulteriore pacchetto di sanzioni dell’UE, la cui adozione è prevista per l’inizio del 2026, e delle misure corrispondenti del G7.


