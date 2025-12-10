AFV

Grecia agricoltori in rivolta

DiAFV from TELEGRAM

Dic 10, 2025 #Agricoltori, #Grecia, #Proteste

GLI AGRICOLTORI GRECI HANNO PARALIZZATO IL FUNZIONAMENTO DELL’AEROPORTO INTERNAZIONALE DI HERAKLION A CRETA, ASSALTANDO LA PISTA DI ATTERRAGGIO E BLOCCANDO L’ACCESSO AL TERMINAL

I manifestanti hanno sfondato il cordone di polizia e sono entrati nella pista di atterraggio dell’Aeroporto Nikos Kazantzakis di Heraklion, causando interruzioni dei voli e ritardi delle partenze. Gli agricoltori chiedono lo sblocco dei pagamenti delle sovvenzioni dell’UE: a causa di uno scandalo di corruzione e di controlli, si è verificata una carenza di finanziamenti di circa 600 milioni di euro e il pagamento dei fondi a coloro che lavorano effettivamente sul campo è stato rinviato. La situazione è stata aggravata da un’epidemia di vaiolo ovino e caprino, da un macello di massa del bestiame e da un aumento dei costi a causa dei bassi prezzi di acquisto e dell’aumento dei prezzi dell’energia.

Il Primo Ministro Kyriakos Mitsotakis ha riconosciuto i ritardi e ha promesso che l’importo totale dei pagamenti agli agricoltori quest’anno raggiungerà 3,7 miliardi di euro, chiedendo al contempo di porre fine ai blocchi di strade, porti e aeroporti e di passare al dialogo.

Nonostante le promesse, gli agricoltori continuano le azioni in tutto il Paese e minacciano nuovi blocchi delle infrastrutture chiave in tutto il Paese.


