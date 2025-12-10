Israele usa video del genocidio di Gaza per commerciare armi ai paesi europei e asiatici

di Middle East Eye

Le aziende di difesa israeliane hanno proposto sistemi d’arma a decine di paesi europei e asiatici, sottolineando il loro ruolo nell’attacco di Israele contro i palestinesi a Gaza.

Lunedì e martedì si è svolta la Settimana israeliana della tecnologia della difesa, sponsorizzata in parte dal Ministero della Difesa del Paese e dall’Università di Tel Aviv.

Secondo il Wall Street Journal, è stato mostrato almeno un video dell’evento in cui si vedono due droni d’attacco israeliani schiantarsi contro un edificio a Gaza, prima che si alzassero colonne di fumo.

La guerra di Israele contro Gaza è iniziata dopo l’attacco del 7 ottobre 2023 guidato da Hamas contro il sud di Israele, che ha causato la morte di circa 1.200 persone. Israele ha lanciato una feroce risposta che ha causato la morte di oltre 70.100 palestinesi, in quello che decine di esperti di diritti umani, leader mondiali, storici e le Nazioni Unite hanno definito un genocidio. Ogni giorno si continua a morire a causa delle violazioni del cessate il fuoco da parte di Israele.

Tuttavia, l’evento di difesa di Israele ha attirato oltre 2.000 partecipanti, anche provenienti dall’estero.Secondo il WSJ, erano presenti rappresentanti di paesi asiatici, tra cui Uzbekistan, Singapore e India, ma anche diversi paesi europei che hanno cercato di dimostrare di prendere le distanze da Israele.

La loro partecipazione all’evento israeliano ha dimostrato quanto fosse superficiale quella censura.

Ad esempio, il governo del Regno Unito ha vietato ai funzionari israeliani di partecipare alla principale fiera delle armi del Paese, a Londra. Il governo ha dichiarato in un comunicato che ai funzionari israeliani non sarebbe stato consentito di partecipare a causa del continuo attacco del Paese a Gaza. Decine di aziende israeliane produttrici di armi legate al governo hanno comunque potuto partecipare.

Questa settimana, i funzionari dell’ambasciata britannica hanno visitato l’evento, esaminando i sistemi d’arma e la tecnologia militare israeliani commercializzati, in parte, in base al loro ruolo negli attacchi di Israele a Gaza e in Libano.

L’ambasciata britannica in Israele ha confermato al WSJ che i suoi funzionari hanno partecipato all’evento.

Un altro esempio è la Norvegia, i cui funzionari hanno partecipato alla fiera delle armi.

Ad agosto, il fondo sovrano norvegese, il più grande al mondo, aveva annunciato di aver disinvestito dal produttore americano di attrezzature edili Caterpillar Inc. e da cinque banche israeliane a causa delle violazioni dei diritti umani a Gaza.

Il consiglio esecutivo del fondo da 1,9 trilioni di dollari ha dichiarato di aver deciso di disinvestire da tutte e sei le entità, seguendo il parere del suo consiglio etico, che ha affermato che tutte “contribuiscono a gravi violazioni dei diritti degli individui in situazioni di guerra e conflitto”.

Tuttavia, secondo il WSJ, all’evento hanno partecipato anche funzionari norvegesi. Il fondo sovrano è di proprietà del governo, ma è gestito in modo indipendente dalle decisioni politiche.

Crollo della popolarità globale, aumento delle esportazioni di armi

La popolarità di Israele è crollata dopo la guerra a Gaza. Un sondaggio pubblicato da Pew a giugno ha mostrato che, dall’Italia al Giappone, la maggior parte delle persone nel mondo ha ora un’opinione negativa di Israele.

Questo cambiamento si è verificato anche negli Stati Uniti, dove è particolarmente evidente tra i giovani che si identificano sia a sinistra che a destra nella politica americana.

Un sondaggio Pew di aprile ha rilevato che i giovani repubblicani, ovvero quelli sotto i 50 anni, sono ora più propensi ad avere un’opinione negativa di Israele, con il 50% dei sondaggi che scommette in quella direzione. Il sostegno a Israele tra gli elettori democratici era già inferiore prima del 7 ottobre 2023.

Ciononostante, i governi di tutto il mondo hanno dimostrato un forte interesse per l’equipaggiamento militare israeliano.

Secondo il Ministero della Difesa israeliano, nel 2024 le esportazioni di armi israeliane hanno raggiunto il massimo storico di 14,7 miliardi di dollari, con un forte aumento degli accordi con gli stati arabi.

Circa il 57 percento degli accordi firmati nel 2024 erano “mega-accordi” del valore di almeno 100 milioni di dollari ciascuno, ha affermato il ministero in una dichiarazione rilasciata a giugno, aggiungendo che i “risultati operativi” nella guerra a Gaza hanno spinto la domanda.

Le vendite ai paesi arabi che hanno firmato accordi di normalizzazione con Israele, denominati Accordi di Abramo, sono aumentate dal 3% nel 2023 al 12% lo scorso anno. Ma l’Europa è stata il principale acquirente, rappresentando il 54% delle esportazioni lo scorso anno.

Questa settimana, Israele ha simbolicamente consegnato il suo sistema di difesa missilistica a lungo raggio Arrow 3 all’Aeronautica Militare tedesca durante una cerimonia presso una base aerea a sud di Berlino. L’acquisto da parte di Berlino dell’intercettore missilistico per 4 miliardi di euro (4,6 miliardi di dollari) è stato il più grande accordo di esportazione di prodotti per la difesa nella storia di Israele. La vendita era stata originariamente firmata nel settembre 2023.

Molti paesi dell’Europa orientale e centrale si stanno riarmando, dopo la guerra in Ucraina. A luglio, la Romania ha annunciato che avrebbe acquistato un sistema di difesa aerea da 2 miliardi di dollari dalla società israeliana Rafael.

Più vicino alla regione, la Grecia ha acquistato equipaggiamento militare israeliano per milioni di dollari. Nonostante la sua storica vicinanza ai palestinesi, Grecia e Israele hanno avviato una partnership negli ultimi anni, spinti dalla comune preoccupazione per la Turchia.

Il parlamento greco ha approvato giovedì sera l’acquisto di 36 sistemi di artiglieria missilistica PULS da Israele per un valore di 757,84 milioni di dollari, ha riportato Reuters.

(Traduzione de l’AntiDiplomatico)

https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-israele_usa_video_del_genocidio_di_gaza_per_commerciare_armi_ai_paesi_europei_e_asiatici/45289_64103/#google_vignette