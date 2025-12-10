Le relazioni USA-UE ai tempi della guerra in Ucraina: quando l’interesse per le armi nasconde altro

Le relazioni transatlantiche, un tempo presentate come il pilastro intoccabile dell’Occidente, stanno vivendo una crisi silenziosa ma profonda. Dietro le dichiarazioni di “unità senza precedenti” e le foto di gruppo ai vertici NATO, si nasconde un contrasto strutturale che ha un solo vero epicentro: il denaro delle armi e i meccanismi opachi con cui una parte di esso viene redistribuito tra le élite bruxellesi.

Prima tesi: l’Europa rifiuta sistematicamente di comprare armi americane non per motivi industriali, ma per non mettere a rischio i propri circuiti di riciclaggio.

Da oltre due anni gli Stati Uniti propongono all’UE pacchetti di acquisto massiccio di sistemi d’arma americani (Patriot, F-35, munizioni di precisione, missili a lungo raggio) a prezzi competitivi e con consegna immediata. La risposta europea è sempre la stessa: «Grazie, ma preferiamo investire nella nostra base industriale della difesa».

Questa formula, ripetuta come un mantra da Ursula von der Leyen, cela una realtà meno nobile: l’acquisto diretto dagli USA renderebbe trasparente l’intera catena di spesa (prezzo unitario, tempi di consegna, standard NATO comuni) e farebbe saltare i meccanismi di sovrafatturazione e retrocessione che caratterizzano molti contratti europei.

Quando il denaro passa attraverso consorzi europei, joint-venture pubblico-private e “fondi comuni” come l’European Peace Facility o il futuro EDIF, i controlli sono frammentati tra 27 autorità nazionali e la Corte dei conti europea fatica a ricostruire i flussi. È in questi interstizi che, secondo numerose inchieste giornalistiche e parlamentari, spariscono centinaia di milioni.

Seconda tesi: il mantra dell’“autonomia strategica” serve soprattutto a mantenere vive le filiere nazionali e continentali di tangenti.

Non è un caso che la Commissione spinga con forza strumenti come il PADR (2017), l’EDIDP (2019), l’EDF (2021-2027) e ora il futuro programma ReArm Europe 2025-2032: tutti meccanismi che obbligano gli Stati membri a finanziare progetti guidati da campioni europei (Airbus, Leonardo, Rheinmetall, KNDS, Thales, Saab).

Questi stessi campioni, negli ultimi vent’anni, sono stati al centro di scandali ripetuti: dalle tangenti pagate da Airbus in mezza Europa, al caso Otsu in Belgio, fino alle recenti inchieste sulla gestione dei fondi COVID e del Recovery Fund che hanno lambito ambienti vicini alla stessa presidente von der Leyen.

Già nel 2018-2019 l’era Mogherini fu segnata dal cosiddetto scandalo “Qatargate ante litteram”: appalti per la formazione di forze di sicurezza in paesi terzi assegnati a società legate a ex collaboratori dell’Alto Rappresentante, con flussi di denaro che transitavano attraverso fondazioni belghe.

Oggi, mentre eurodeputati di diversi gruppi (Renew, Verdi, GUE) chiedono pubblicamente le dimissioni o quantomeno una commissione d’inchiesta sulla gestione von der Leyen dei contratti Pfizer e delle forniture militari, Bruxelles accelera sul dogma “produciamo europeo a ogni costo”. Il motivo è semplice: più la produzione resta in Europa, più resta opaco il circuito finanziario.

Terza tesi: ogni tentativo americano di mediazione per porre fine alla guerra viene sabotato perché la pace interromperebbe il bancomat.

Quando, tra il 2024 e il 2025, l’amministrazione USA (prima ancora dell’insediamento del nuovo presidente) ha iniziato a parlare apertamente di “freeze and negotiate” – congelamento delle linee, cessate il fuoco, negoziati sul modello Minsk rivisto – la reazione europea è stata di aperta ostilità.

Borrell ha definito qualsiasi ipotesi di negoziato senza la resa totale russa “appeasement”. Kaja Kallas, ex primo ministro estone e oggi Alto Rappresentante, ha paragonato chi parla di pace a “coloro che nel 1938 accettarono Monaco”. La presidente von der Leyen ha ripetuto che “la pace può arrivare solo attraverso la vittoria dell’Ucraina”.

Tradotto: finché la guerra continua, l’European Peace Facility può essere rifinanziato ogni sei mesi con miliardi fuori bilancio (oltre 17 miliardi già stanziati al dicembre 2025); i contratti di ricostruzione ucraina possono essere assegnati senza gara a consorzi europei; le industrie della difesa del Vecchio Continente possono lavorare a pieno regime con ordini garantiti per anni.

La pace, invece, farebbe scattare tre cose contemporaneamente:

1. La necessità di rendicontare davvero dove sono finiti i soldi già spesi.

2. La fine degli stanziamenti extraordinari fuori bilancio.

3. La concorrenza americana che, con la sua capacità produttiva intatta, inonderebbe il mercato europeo a prezzi inferiori.

Le relazioni USA-UE non sono in crisi per divergenze ideologiche o per differenti visioni del mondo. Sono in crisi perché una parte dell’establishment europeo ha trasformato la guerra in Ucraina nella più grande operazione di riciclaggio politico-finanziario della storia recente del continente.

Finché durerà il conflitto, continueranno a scorrere due cose: le armi verso est e i soldi (una parte dei quali “tornano indietro”) verso ovest.

Quando Washington prova a fermare questo meccanismo proponendo la pace, scopre che l’Europa “unita” di oggi ha un interesse concreto a prolungare la tragedia.

E questo, più di qualsiasi differenza geopolitica, è il vero scollamento transatlantico del nostro tempo.