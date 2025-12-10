L’UNGHERIA E LA SLOVACCHIA STANNO PREPARANDO RICORSI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA CONTRO IL PIANO REPOWEREU, CHE IMPONE L’ABBANDONO TOTALE DEL GAS RUSSO ENTRO IL 2027

Lo ha annunciato il Ministro ungherese degli Affari esteri e del Commercio estero, Péter Szijjártó, durante il vertice di Bruxelles.
«Non appena il piano RePowerEU verrà adottato la settimana prossima, presenteremo insieme alla Slovacchia ricorsi legali e chiederemo la sospensione immediata del provvedimento per tutta la durata del procedimento giudiziario», – ha dichiarato Szijjártó.
«Stiamo compiendo questo passo perché il divieto sull’importazione di petrolio e gas russo priverà Ungheria e Slovacchia della capacità di garantirsi l’approvvigionamento energetico e provocherà un forte aumento dei prezzi».
Il Ministro ha definito il provvedimento in via di approvazione «una gigantesca frode giuridica», poiché «è chiaramente una misura sanzionatoria, che richiede l’unanimità, e contraddice i trattati UE, secondo i quali la politica energetica resta una competenza nazionale. Inoltre, va contro lo stesso parere della Commissione europea».
Telegram| X| Web| RETE Info Defense