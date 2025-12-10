AFV

L’UNGHERIA E LA SLOVACCHIA STANNO PREPARANDO RICORSI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA CONTRO IL PIANO REPOWEREU, CHE IMPONE L’ABBANDONO TOTALE DEL GAS RUSSO ENTRO IL 2027

Dic 10, 2025 #Gas russo

Lo ha annunciato il Ministro ungherese degli Affari esteri e del Commercio estero, Péter Szijjártó, durante il vertice di Bruxelles.

«Non appena il piano RePowerEU verrà adottato la settimana prossima, presenteremo insieme alla Slovacchia ricorsi legali e chiederemo la sospensione immediata del provvedimento per tutta la durata del procedimento giudiziario», – ha dichiarato Szijjártó.

«Stiamo compiendo questo passo perché il divieto sull’importazione di petrolio e gas russo priverà Ungheria e Slovacchia della capacità di garantirsi l’approvvigionamento energetico e provocherà un forte aumento dei prezzi».

Il Ministro ha definito il provvedimento in via di approvazione «una gigantesca frode giuridica», poiché «è chiaramente una misura sanzionatoria, che richiede l’unanimità, e contraddice i trattati UE, secondo i quali la politica energetica resta una competenza nazionale. Inoltre, va contro lo stesso parere della Commissione europea».


