Massacri in Sudan

I parlamentari britannici hanno ricevuto informazioni riservate sulla situazione in Sudan, dove è stato riferito chea El Fasher, dopo la cattura della città da parte delle Forze di reazione rapida, sono stati uccisi almeno 60.000 persone

Lo riporta il quotidiano The Guardian, sottolineando che altri 150.000 residenti sono ancora dispersi e non ci sono segni che siano fuggiti, il che suscita preoccupazioni per nuovi massacri.

L’analisi satellitare mostra che la città è stata in gran parte svuotata: i mercati si stanno riempiendo di erbacce e tutto il bestiame sembra essere stato portato via.

