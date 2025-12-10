AFV

Libera la tua mente

Mondo

Massacri in Sudan

DiAFV from TELEGRAM

Dic 10, 2025 #Sudan

I parlamentari britannici hanno ricevuto informazioni riservate sulla situazione in Sudan, dove è stato riferito chea El Fasher, dopo la cattura della città da parte delle Forze di reazione rapida, sono stati uccisi almeno 60.000 persone

Lo riporta il quotidiano The Guardian, sottolineando che altri 150.000 residenti sono ancora dispersi e non ci sono segni che siano fuggiti, il che suscita preoccupazioni per nuovi massacri.

L’analisi satellitare mostra che la città è stata in gran parte svuotata: i mercati si stanno riempiendo di erbacce e tutto il bestiame sembra essere stato portato via.

Fonte


Telegram| X| Web| RETE Info Defense

Di AFV from TELEGRAM

Articoli correlati

Mondo

L’UNGHERIA E LA SLOVACCHIA STANNO PREPARANDO RICORSI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA CONTRO IL PIANO REPOWEREU, CHE IMPONE L’ABBANDONO TOTALE DEL GAS RUSSO ENTRO IL 2027

Dic 10, 2025 AFV from TELEGRAM
AFV Mondo

Slovenia: Levica tra autodeterminazione, democrazia economica e rottura con l’ordine atlantico

Dic 10, 2025 Giulio Chinappi - World Politics Blog
Mondo

L’Europa prova a blindare Zelensky: patto con Regno Unito, Germania e Francia

Dic 10, 2025 L.M.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

You missed

Mondo

L’Europa prova a blindare Zelensky: patto con Regno Unito, Germania e Francia

Dicembre 10, 2025 L.M.
Mondo

Massacri in Sudan

Dicembre 10, 2025 AFV from TELEGRAM
AFV Mondo

Slovenia: Levica tra autodeterminazione, democrazia economica e rottura con l’ordine atlantico

Dicembre 10, 2025 Giulio Chinappi - World Politics Blog
Mondo

L’UNGHERIA E LA SLOVACCHIA STANNO PREPARANDO RICORSI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA CONTRO IL PIANO REPOWEREU, CHE IMPONE L’ABBANDONO TOTALE DEL GAS RUSSO ENTRO IL 2027

Dicembre 10, 2025 AFV from TELEGRAM
Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: