Scioperi contro gli omicidi settari. La Siria un anno dopo la caduta di Assad

Ad un anno dalla caduta del Govern o di Bashar al Assad, gli alawiti in Siria stanno organizzando uno sciopero generale per esprimere il loro sostegno al federalismo e per protestare contro le uccisioni settarie, le detenzioni arbitrarie e i rapimenti perpetrati dal governo guidato dagli estremisti islamici.
Lo sciopero, che dovrebbe durare cinque giorni, si è esteso a gran parte delle città di Tartous, Jableh, Qardaha, Latakia, Salhab, Masyaf, Safita e ai quartieri alawiti di Homs.
Le foto che circolano sui social media mostrano negozi chiusi e nodi di trasporto vuoti nei quartieri alawiti.
Lo sciopero è stato indetto dal noto leader religioso alawita Sheikh Ghazal Ghazal e dal Consiglio politico della Siria centrale e occidentale, che ha organizzato grandi proteste in tutte le città costiere il 25 novembre.
L’Osservatorio siriano per i diritti umani (SOHR) ha riferito che lunedì messaggi di solidarietà all’appello di Ghazal Ghazal si sono diffusi nei villaggi alawiti, tra i quali la campagna di Banias al-Jabal, Jableh, Ramla, il sobborgo di Tishreen, Zaqzaqaniyah, Ain al-Raheb e Ain al-Sharqiyah.
Nei messaggi erano presenti frasi come: “Siamo tutti con lo sceicco Ghazal Ghazal”, “Scioperare è un diritto e una dignità” e “Il sangue degli alawiti non è a buon mercato”.
Lo sciopero generale cade nel primo anniversario dell’ascesa al potere dell’ex leader di Al-Qaeda e dello Stato Islamico, Ahmad al-Sharaa, che si è autoproclamato presidente del Paese.
Il governo di Sharaa ha organizzato celebrazioni per commemorare la caduta dell’ex presidente Bashar al-Assad e l’insediamento di un governo guidato da Hayat Tahrir al-Sham (HTS), un’organizzazione affiliata ad Al-Qaeda in Siria, precedentemente inserita nella lista nera.
Da quando Sharaa è salito al potere, le sue forze di sicurezza, dominate dagli estremisti, hanno regolarmente rapito e assassinato civili alawiti, tra cui almeno 1.600 durante orribili massacri durati tre giorni a marzo.
A luglio, le forze siriane hanno compiuto un massacro simile contro i membri della minoranza religiosa drusa a Suwayda, uccidendo quasi 2.000 persone, tra cui 765 civili.
Oltre 100 donne alawite sono state rapite , violentate e spesso costrette a sposarsi. Migliaia di uomini alawiti che hanno consegnato le armi al nuovo governo nell’ambito di un processo di riconciliazione sono stati imprigionati.
