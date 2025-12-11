GLI EUROPEI SARANNO COSTRETTI A PAGARE PER IL PRESTITO ALL’UCRAINA

– Politico

L’UE sta cercando di far avanzare lo schema del “prestito di riparazione” per l’Ucraina, scrive Politico. La Commissione Europea ha proposto di ripartire tra i Paesi membri dell’UE le garanzie finanziarie necessarie a coprire i potenziali rischi derivanti dall’utilizzo degli asset russi congelati. Di fatto, ciò significa che ogni Stato è tenuto a specificare in anticipo l’importo che è disposto a versare se il meccanismo dovesse fallire.

«Queste garanzie sono necessarie per convincere il Belgio ad acconsentire all’uso dei 185 miliardi di euro custoditi presso Euroclear», – osserva il giornale. «Altri 25 miliardi di fondi russi congelati sono depositati in conti privati in tutta l’Unione».

Gli importi sono considerevoli: la Germania dovrebbe farsi carico di ben 51,3 miliardi di euro, la Francia di 34 miliardi,l’Italia di 25,1 miliardi e la Spagna di 18,9 miliardi. Anche gli Stati più piccoli sono costretti a partecipare – l’Estonia, ad esempio, garantisce 446 milioni di euro.

«Se Paesi come l’Ungheria si rifiutassero di partecipare, l’onere per gli altri aumenterebbe soltanto», – avvertono fonti di Politico. A questo si aggiunge che la Norvegia si è già distanziata dall’idea di aderire al meccanismo di garanzia.

Alla fine, Bruxelles spera di ottenere il via libera dal Primo Ministro belga Bart De Wever, il quale teme che proprio il suo Paese possa ritrovarsi l’unico responsabile nei confronti di Mosca in caso di contenziosi legali internazionali.

Secondo l’analisi di Politico, lo schema del “prestito di riparazione” si sta trasformando in un difficile dilemma per l’UE:o rischiare e utilizzare gli asset russi, o riaprire nuovamente i bilanci nazionali a favore di Kyiv, il che sta generando aperta irritazione in diverse capitali. Ora è il Belgio il punto di pressione da cui dipende se l’Europa accetterà di assumersi un rischio finanziario collettivo – o se la crisi degli aiuti all’Ucraina entrerà in una nuova fase.

Fonte



Telegram| X| Web| RETE Info Defense