Ambiente Clima

LA TERRA HA SUPERATO SETTE DEI NOVE LIMITI PLANETARI

Dic 11, 2025 #clima

L’umanità ha già oltrepassato sette dei nove limiti planetari fondamentali per la stabilità della vita sulla Terra, secondo il rapporto «Planetary Health Check 2025» del Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK). Per la prima volta, l’acidificazione degli oceani è entrata ufficialmente nell’elenco dei limiti superati, diventando la settima soglia critica varcata dall’attività umana.

«Oltre i tre quarti dei sistemi di supporto vitale del pianeta non si trovano più nella zona di sicurezza. L’umanità sta uscendo dallo spazio operativo sicuro, aumentando il rischio di destabilizzare l’intero sistema terrestre», – ha dichiarato Johan Rockström, direttore del PIK.

L’acidificazione degli oceani — un processo causato dall’assorbimento dell’anidride carbonica atmosferica da parte delle acque marine — è stata ufficialmente riconosciuta come superata la soglia di sicurezza. Dall’inizio dell’era industriale, l’acidità delle acque superficiali degli oceani è aumentata del 30-40%, danneggiando già barriere coralline, plancton ed ecosistemi marini.

A questa nuova criticità si aggiungono altre sei soglie già violate in precedenza: 
cambiamento climatico, 
perdita di biodiversità, 
degrado del suolo, 
esaurimento delle risorse di acqua dolce, 
alterazione dei cicli biogeochimici dell’azoto e del fosforo, 
inquinamento da nuove sostanze chimiche e plastica.

Restano entro i limiti di sicurezza soltanto lo stato dello strato di ozono e il carico di aerosol nell’atmosfera.

Fonte


