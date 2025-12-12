Il ministro degli Esteri tedesco inizia la visita in Cina nell’ambito dei recenti contatti Cina-UE

In un contesto di rinnovato dialogo tra Cina e Unione Europea, il ministro degli Esteri tedesco Johann Wadephul inizia una visita a Pechino e Guangzhou. Pechino ribadisce il principio di “una sola Cina” e auspica un salto di qualità nel partenariato strategico globale con Berlino.

di Liu Xin e Zhang Han (Global Times) – 8 dicembre 2025

Il ministro degli Esteri tedesco Johann Wadephul ha iniziato lunedì la sua visita in Cina, nel quadro di una serie di recenti viaggi in Cina da parte di leader europei. Wadephul è in visita da lunedì a martedì su invito di Wang Yi, membro dell’Ufficio politico del Comitato centrale del Partito Comunista Cinese e ministro degli Esteri della Cina.

Il vicepresidente cinese Han Zheng ha incontrato Wadephul lunedì a Pechino. Sottolineando che Cina e Germania sono importanti partner economici e commerciali in grado di ottenere risultati vincenti attraverso una cooperazione reciprocamente vantaggiosa, Han ha affermato che la Cina è disposta a lavorare con la Germania per dare attuazione ai principali punti di intesa raggiunti tra i leader dei due Paesi, rafforzare la comunicazione e il dialogo e impegnarsi per portare il partenariato strategico globale Cina-Germania a un nuovo livello, secondo quanto riferito dall’agenzia Xinhua.

Han ha affermato che la questione di Taiwan è al centro degli interessi fondamentali della Cina e che Pechino auspica che la parte tedesca rispetti il principio di “una sola Cina”. La Cina si aspetta inoltre che la Germania, in quanto Paese chiave dell’Unione Europea, svolga un ruolo attivo nel promuovere uno sviluppo sano delle relazioni Cina-UE.

Wadephul ha dichiarato che il nuovo governo tedesco attribuisce grande importanza allo sviluppo dei rapporti con la Cina e aderisce con fermezza alla politica di “una sola Cina”. La Germania auspica relazioni di alto livello più strette con la Cina e una cooperazione approfondita in tutti i campi, ed è disposta a essere un partner affidabile della cooperazione con la Cina, ha affermato Wadephul.

In un post su X dopo l’incontro con Han, Wadephul ha detto che la parte tedesca attribuisce grande importanza ai rapporti con la Cina, ragione per cui anche il cancelliere Friedrich Merz si recherà presto a Pechino.

Nel corso dell’incontro con Wadephul lunedì, il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha sottolineato che il principio di “una sola Cina” costituisce un importante fondamento politico delle relazioni Cina-Germania e che non c’è spazio per ambiguità. Ha inoltre osservato che, a differenza della Germania, il Giappone non ha ancora compiuto un profondo esame della propria storia di aggressione nei decenni trascorsi dalla fine della Seconda guerra mondiale.

Wadephul ha affermato che la Germania rimane fermamente impegnata nella politica dell’“unica Cina” e che questa posizione è incrollabile, secondo Xinhua.

Il ministro del Commercio cinese Wang Wentao ha incontrato lunedì Wadephul; le due parti hanno scambiato opinioni sulle relazioni economiche e commerciali tra Cina e Germania e tra Cina e UE. Wang Wentao ha invitato le imprese tedesche a cogliere le nuove opportunità offerte dal prossimo Quindicesimo Piano Quinquennale della Cina, a approfondire la cooperazione con i partner cinesi nei settori tradizionali e a espandere la collaborazione nelle aree emergenti. Ha auspicato che il governo tedesco favorisca un ambiente politico equo, aperto e non discriminatorio per le imprese cinesi operanti in Germania.

Wang Wentao ha sottolineato che la Cina attribuisce grande importanza alle preoccupazioni della Germania su questioni come i controlli alle esportazioni e Nexperia, e ha iniziato ad applicare progressivamente regimi di licenza generale in ambiti che includono le terre rare.

«La Cina ha inoltre introdotto esenzioni dalle licenze per le esportazioni di chip legate a Nexperia, nel tentativo di contribuire a mantenere catene di approvvigionamento globali stabili e scorrevoli», ha dichiarato Wang Wentao.

Il compito più cruciale al momento è che il governo olandese ponga fine all’interferenza amministrativa impropria e stabilizzi al più presto la catena di fornitura dei semiconduttori, così da prevenire rischi che potrebbero estendersi alle industrie automobilistica e dei beni di consumo a livello globale, secondo Wang Wentao.

Una visita significativa

Più tardi, lunedì, Wadephul ha tenuto una conferenza stampa di meno di 20 minuti al Regent Hotel di Pechino, durante la quale ha riferito dei colloqui con la parte cinese e ha risposto ad alcune domande dei media della sua delegazione. Nel corso dell’incontro, Wadephul ha trattato temi quali le relazioni generali Germania-Cina, il commercio bilaterale, le terre rare, il conflitto in Ucraina e la cooperazione sul clima. Ha anche menzionato il possibile viaggio in Cina del cancelliere Friedrich Merz nel primo trimestre del 2026.

Durante il briefing, Wadephul non ha preso domande dai media cinesi, hanno osservato i cronisti del Global Times.

È la prima visita in Cina di Wadephul come ministro degli Esteri, e il suo obiettivo è affrontare questioni diplomatiche e strategiche centrali e preparare il terreno per il prossimo viaggio del cancelliere Friedrich Merz, ha dichiarato al Global Times Jiang Feng, ricercatore presso la Shanghai International Studies University e presidente dell’Associazione di Studi Regionali e Paesi di Shanghai.

Secondo Zheng Chunrong, direttore del Centro Studi sulla Germania dell’Università Tongji, il viaggio riprogrammato di Wadephul in Cina può servire a due scopi: rimediare a passi falsi del passato e riparare i danni. È sia uno sforzo per contenere le ricadute della precedente visita rinviata sia un passo per spianare la strada a scambi di livello più elevato.

Zheng ha affermato che il viaggio annullato di ottobre di Wadephul — originariamente pensato per preparare la visita del cancelliere — è stata un’occasione mancata. «Se il precedente piano di Wadephul di recarsi in Cina fosse andato avanti senza intoppi, specialmente prima del viaggio del presidente francese Macron, ciò avrebbe potuto sottolineare il ruolo guida della Germania nelle relazioni Cina-UE», ha osservato Zheng.

Membro dell’Unione Cristiano-Democratica (CDU) del cancelliere Friedrich Merz, Wadephul aveva inizialmente programmato il suo primo viaggio in Cina per il 26 ottobre, ma la visita fu annullata con breve preavviso. Alcuni media tedeschi hanno riferito che «gli osservatori hanno visto un legame con commenti critici di Wadephul alla vigilia della visita». Prima dei viaggi in Giappone e Indonesia, Wadephul aveva ripetutamente e pubblicamente criticato la Cina su Taiwan e sui mari dell’Est e del Sud della Cina, secondo un reportage di Die Welt di sabato.

Il 3 novembre, il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha avuto un colloquio telefonico con Wadephul su richiesta della parte tedesca, durante il quale Wadephul ha affermato che la Germania attribuisce grande importanza alle sue relazioni con la Cina. Inoltre, il ministro delle Finanze tedesco Lars Klingbeil si è recato in Cina il 16 novembre per partecipare al Quarto Dialogo Finanziario di Alto Livello Cina-Germania, secondo Xinhua.

Il viaggio di Wadephul giunge mentre l’Europa ricalibra la sua politica verso la Cina e le tensioni si allentano dopo la visita del ministro delle Finanze tedesco. «Ha perso la finestra precedente, ma non è troppo tardi. Con un approccio pragmatico e la disponibilità a riavviare il dialogo, la visita può ancora essere significativa per i rapporti Cina-Germania e Cina-UE», ha detto Zheng.

Nella sua copertura della visita, il quotidiano tedesco Die Welt ha affermato che i colloqui dovrebbero concentrarsi sulle «restrizioni all’export sulle terre rare» da parte della Cina e che un altro tema centrale sarà la posizione di Pechino sulla questione ucraina.

In un video diffuso da DWS News, prima di salire a bordo dell’aereo per la visita in Cina, Wadephul è stato ripreso mentre parlava a un gruppo di persone davanti a un velivolo in Germania; nella traduzione in inglese si sente dire che «è importante mantenere un contatto diretto con la Cina, che è insostituibile». Tuttavia, ha anche affermato che avrebbe affrontato durante la visita «commercio, restrizioni e sovraccapacità», secondo il video di DWS News.

Zheng ha osservato che la retorica di Wadephul è visibilmente più morbida di prima. Piuttosto che fossilizzarsi sulle differenze, Cina, Germania e UE dovrebbero concentrarsi sull’avanzamento della cooperazione pratica, capitalizzando i risultati ottenuti e esplorando nuove aree di collaborazione.

Oltre a Pechino, martedì Wadephul visiterà l’hub manifatturiero meridionale di Guangzhou, riferisce Reuters.

Contatti Cina-UE in continuità

La visita di Wadephul si inserisce anche in un’ondata di diplomazia europea a Pechino. Il re di Spagna Felipe VI ha effettuato una visita di Stato dal 10 al 13 novembre, seguito dal presidente francese Emmanuel Macron dal 3 al 5 dicembre.

In conferenza stampa lunedì, la portavoce del Ministero degli Esteri cinese Guo Jiakun ha affermato che quest’anno Cina ed Europa hanno avuto stretti scambi di alto livello. I leader delle due parti hanno raggiunto importanti punti di intesa e fornito orientamento strategico per far crescere ulteriormente il partenariato strategico e approfondire la cooperazione reciprocamente vantaggiosa.

In un contesto internazionale sempre più turbolento, una comunicazione strategica più stretta e un dialogo e una cooperazione più profondi tra Cina ed Europa serve gli interessi di entrambe le parti e del mondo più ampio, ha dichiarato Guo.

Numerosi media europei hanno seguito la visita di Wadephul in Cina. In un servizio di domenica, Euronews l’ha descritta come «uno dei viaggi esteri più importanti del suo mandato».

Zheng ha osservato che la Cina accoglie la cooperazione dell’UE, soprattutto mentre l’intensificarsi della competizione tra grandi potenze colloca le relazioni Cina-Germania e Cina-UE in un momento di incertezze sovrapposte e a un punto di svolta cruciale. La visita di Wadephul, ha detto, svolge una funzione correttiva.

Rafforzare la comunicazione, gestire le differenze e individuare nuove aree di cooperazione contribuirebbe ad accrescere i benefici reciproci e a dare maggiore resilienza al rapporto in un mondo incerto, ha concluso Zheng.

CLICCA QUI PER LA PAGINA FACEBOOK

Giulio Chinappi – World Politics Blog