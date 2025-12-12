La Cina corre, export record: bluff dei dazi, USA e UE spaesati

Il record dell’export cinese smonta la narrativa occidentale sui dazi. Pechino domina materie prime e tecnologia, mentre Usa ed Europa arrancano. La Germania tratta con la Cina ignorando Bruxelles, rivelando l’inconsistenza della strategia europea.

Un’Europa spaesata davanti al boom cinese

Mentre a Bruxelles si recita il mantra della “competizione strategica” e si moltiplicano i proclami bellicosi sui dazi, Pechino festeggia un record commerciale che smentisce ogni ambizione punitiva occidentale. Altro che “mettere in ginocchio” la Cina: nel 2025 l’export cinese ha sfondato la soglia dei 3,4 trilioni di dollari, segnando un surplus di oltre mille miliardi. Una cifra che ha lasciato interdetti perfino i commentatori del Wall Street Journal, non esattamente noti per eccessi di entusiasmo verso l’economia socialista di mercato.

Il dato non stupisce chi segue le dinamiche geopolitiche: gli Stati Uniti e l’Europa hanno scelto lo scontro commerciale, ma Pechino ha risposto attraverso un consolidamento delle sue reti nel Sud globale, stringendo accordi con Paesi che non si riconoscono né nell’orbita occidentale né in quella russa.

Il risultato è una catena di approvvigionamento ridisegnata, nella quale la Cina controlla snodi decisivi e l’Occidente tenta, goffamente, di recuperare terreno mentre predica virtù che non pratica.

Dalle fabbriche di magliette ai semiconduttori di fascia alta

Il salto di qualità dell’industria cinese non è più una previsione, ma un’evidenza. Nel giro di pochi decenni Pechino è passata dalla produzione di beni a basso valore aggiunto alla conquista di interi segmenti tecnologici: dai veicoli elettrici ai semiconduttori, fino al dominio quasi assoluto sulle terre rare.

La strategia è stata duplice: consolidare il controllo di materie prime indispensabili e al tempo stesso scalare la catena del valore. Una trasformazione che ha colto impreparati Stati Uniti ed Europa, impegnati a difendere l’extra profitto del passato senza investire davvero nel futuro.

Il WSJ arriva a lanciare l’allarme: la Cina ha la capacità di bloccare la produzione americana di farmaci, chip e componenti fondamentali dell’industria militare e automobilistica. Non sono scenari astratti: nel 2025 Pechino ha effettivamente interrotto l’export di terre rare verso Washington, costringendo la Casa Bianca a rivedere d’urgenza la sua retorica muscolare sui dazi.

L’Europa non se la passa meglio. La Germania ha visto incepparsi filiere strategiche per la carenza di magneti speciali importati dalla Cina. E mentre a Bruxelles si votano documenti in cui Pechino viene descritta come un “avversario sistemico”, Berlino vola a Pechino con ramoscelli d’ulivo e contratti da firmare. Il ministro degli Esteri Johann Wadephul ha definito la Cina “il partner commerciale più importante della Germania”, smentendo di fatto la linea comune europea.

Ipocrisie occidentali e realpolitik asiatica

Il quadro è semplice: l’UE parla di autonomia strategica ma dipende dalla Cina per ogni segmento tecnologico, e la Germania – quando entrano in gioco i propri interessi industriali – ignora Bruxelles senza esitazioni.

La domanda finale resta sospesa nell’aria: che credibilità ha una Commissione europea che predica fermezza ma si lascia contraddire dai suoi stessi membri?