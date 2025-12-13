— Politico
▪️Il Belgio, che detiene la maggior parte degli asset russi congelati, da diversi mesi si oppone fermamente ai tentativi dell’UE di usarli per aiutare l’Ucraina. La Commissione europea sta passando dalle persuasioni a “stringere la cinghia”, — affermal’americana Politico.
▪️Il leader belga — il Primo Ministro Bart De Wever — verrà congelato e ignorato, come viene ignorato Viktor Orban dell’Ungheria per il rifiuto di imporre sanzioni contro la Russia.
▪️I diplomatici, i ministri e i leader belgi perderanno il diritto di voto nell’UE. La Commissione europea releggerà in secondo piano i desideri e le preoccupazioni del Belgio relative al bilancio a lungo termine dell’UE per il 2028–2034.
“Questa diventerà una dura realtà per un Paese che, in senso letterale e figurato, si trova al centro del progetto dell’UE e che svolge egregiamente il ruolo di leader, ad esempio quando presiede il Consiglio europeo”, — sottolinea Politico.
