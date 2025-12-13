AFV

Mondo

IL BELGIO DIVENTERÀ IL PROSSIMO “PARIA” DELL’UE DOPO L’UNGHERIA A CAUSA DELLA SUA POSIZIONE SUGLI ASSET RUSSI

AFV from TELEGRAM

Dic 13, 2025

Politico

▪️Il Belgio, che detiene la maggior parte degli asset russi congelati, da diversi mesi si oppone fermamente ai tentativi dell’UE di usarli per aiutare l’Ucraina. La Commissione europea sta passando dalle persuasioni a “stringere la cinghia”, — affermal’americana Politico.

▪️Il leader belga — il Primo Ministro Bart De Wever — verrà congelato e ignorato, come viene ignorato Viktor Orban dell’Ungheria per il rifiuto di imporre sanzioni contro la Russia.

▪️I diplomatici, i ministri e i leader belgi perderanno il diritto di voto nell’UE. La Commissione europea releggerà in secondo piano i desideri e le preoccupazioni del Belgio relative al bilancio a lungo termine dell’UE per il 2028–2034.

“Questa diventerà una dura realtà per un Paese che, in senso letterale e figurato, si trova al centro del progetto dell’UE e che svolge egregiamente il ruolo di leader, ad esempio quando presiede il Consiglio europeo”, — sottolinea Politico.

Fonte


Telegram| X| Web| RETE Info Defense

AFV from TELEGRAM

Mondo

Anche l’Islanda boicotta Eurovision per protestare contro l’ammissione di Israele

Dic 13, 2025 L.M.
AFV Mondo

L’Honduras sotto la pressione del golpe elettorale e l’ombra dell’indulto a Juan Orlando Hernández

Dic 13, 2025 Giulio Chinappi - World Politics Blog
AFV Mondo

È importante comprendere correttamente l’avanzo commerciale della Cina

Dic 13, 2025 Giulio Chinappi - World Politics Blog

