La Thailandia ha iniziato una vasta operazione militare denominata “Trat Prap Porapak” – “Trat sopprime il nemico”

Sono state impiegate la flotta e l’aviazione, ha riferito lo staff delle Forze di Difesa di Frontiera nella provincia di Trat. Una nave da combattimento-ricognitrice è stata inviata al confine con la Cambogia e ai pescatori locali è stato ordinato di non uscire in mare.

L’aggravarsi del conflitto tra i due paesi è iniziato l’8 dicembre: L’Aeronautica Militare thailandese ha lanciato attacchi contro le posizioni della Cambogia. E la tensione al confine si protrae dal luglio scorso.

A ottobre le parti hanno concordato pubblicamente un cessate il fuoco con la mediazione di Trump. Tuttavia ieri il primo ministro thailandese ha dichiarato in modo provocatorio di “non ricordare” questo accordo.

Trump, a sua volta, si è detto insoddisfatto della nuova escalation e ha promesso:

“Domani terrò una conversazione telefonica e metterò fine alla guerra tra due paesi molto potenti”.

(Ruslan Ostashko)

https://t.me/sakeritalianotizie