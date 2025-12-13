AFV

La Thailandia ha iniziato una vasta operazione militare denominata “Trat Prap Porapak” – “Trat sopprime il nemico”

Dic 13, 2025 #Cambogia, #Thailandia

Sono state impiegate la flotta e l’aviazione, ha riferito lo staff delle Forze di Difesa di Frontiera nella provincia di Trat. Una nave da combattimento-ricognitrice è stata inviata al confine con la Cambogia e ai pescatori locali è stato ordinato di non uscire in mare.

L’aggravarsi del conflitto tra i due paesi è iniziato l’8 dicembre: L’Aeronautica Militare thailandese ha lanciato attacchi contro le posizioni della Cambogia. E la tensione al confine si protrae dal luglio scorso.

A ottobre le parti hanno concordato pubblicamente un cessate il fuoco con la mediazione di Trump. Tuttavia ieri il primo ministro thailandese ha dichiarato in modo provocatorio di “non ricordare” questo accordo.

Trump, a sua volta, si è detto insoddisfatto della nuova escalation e ha promesso:

“Domani terrò una conversazione telefonica e metterò fine alla guerra tra due paesi molto potenti”.

(Ruslan Ostashko)

https://t.me/sakeritalianotizie

Di L.M.

Appassionato sin da giovanissimo di geopolitica, è attivo nei movimenti studenteschi degli anni novanta. Militante del Prc, ha ricoperto cariche amministrative nel comune di Casteldelci e nella C.M. Alta Valmarecchia. Nel 2011 crea il blog Ancora fischia il vento.

