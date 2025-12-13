Rapina in alto mare: l’America ha fretta di prendersi il petrolio venezuelano

Immagine rielaborata da AI a scopo puramente illustrativo

Zela Santi

Il sequestro USA della petroliera Skipper, un vero atto di pirateria, rivela una strategia di appropriazione energetica mascherata da legalità. Dietro le accuse a Caracas c’è il declino dello shale americano. Il Venezuela diventa bersaglio di un nuovo colonialismo petrolifero in versione militare.

Assalto in alto mare: l’imperialismo energetico usa non si vergogna più

Quando è stato diffuso su X il video del blitz americano contro la petroliera Skipper, molti hanno creduto di assistere a una scena scartata da un film di propaganda. Uomini armati che si calano da un elicottero su una nave carica di greggio venezuelano, l’FBI che coordina l’operazione come fosse una puntata di un reality giudiziario, e la Guardia Costiera che recita il ruolo di polizia marittima globale. Tutto presentato con la solennità di una missione filantropica.

La versione ufficiale ricorre ai soliti elementi: sanzioni, “rete illecita”, “organizzazioni terroristiche”, un giudice federale che autorizza. Nessuna sorpresa. Ma il problema non è ciò che Washington racconta: è ciò che pretende che il mondo creda.

Il lessico della legalità come maschera della forza

Secondo gli Stati Uniti, la Skipper era “apolide”, quindi sequestrabile come un cane randagio del diritto marittimo. Curioso che il concetto di “nave senza patria” emerga solo quando trasporta petrolio di qualità strategica.

Ancora più ironico, se si considera che la stessa Washington permette a Chevron di operare legalmente in Venezuela, acquistando il medesimo greggio che altrove dichiara “illegale”.

Il ministro degli Esteri russo Lavrov l’ha detto con eleganza chirurgica: se Chevron compra petrolio venezuelano, quale sarebbe la porzione di carico “clandestino” su quella nave? Una domanda che evidentemente nessuno a Washington ha alcuna intenzione di affrontare.

La reazione del governo venezuelano è stata chiara: l’operazione non è un episodio isolato, ma un tassello in una strategia di lunga durata. Trump, del resto, nel 2024 si era già lasciato sfuggire il vero obiettivo: prendere il petrolio venezuelano senza pagarlo. Forse una gaffe, forse una rara confessione. Ma certamente un manifesto programmatico.

Una corsa al petrolio spinta dal declino interno

Se si segue la pista economica, l’operazione appare meno misteriosa. Un rapporto di Enverus Intelligence (dicembre 2025) prevede che il costo marginale del petrolio da scisto negli Stati Uniti crescerà fino a 95 dollari al barile entro il 2035.

Significa che lo shale, grande illusione del “rinascimento energetico” americano, sta perdendo vigore. Le riserve più ricche sono state già spremute.

E allora ecco il Venezuela, seduto su oltre 300 miliardi di barili di greggio: un fattore tentatore, un’occasione che l’impero non può lasciarsi sfuggire mentre la sua autonomia energetica si sgretola.

Il sequestro della Skipper si comprende meglio alla luce di questa pressione strutturale. L’enorme dispiegamento militare statunitense nel Mar dei Caraibi – cacciatorpediniere, sottomarini nucleari, caccia da attacco – ufficialmente battezzato “Operazione Lancia del Sud”, sembra un dispositivo di interdizione più che un’azione anti-narco. Anche perché, come le stesse agenzie americane ammettono, l’80% della droga diretta negli USA arriva dal Pacifico, non certo da Caracas.

Le reazioni internazionali non sono mancate. Dal Messico alla Colombia, fino al Brasile, molti governi latinoamericani denunciano la deriva bellicista americana. L’Alto Commissariato ONU per i Diritti Umani parla apertamente di violazioni del diritto internazionale. Putin, dal canto suo, ha assicurato a Maduro sostegno strategico. In questo reticolo, la Skipper non è una nave: è un simbolo.

Perché, allora, rischiare una crisi diplomatica per una singola petroliera? La risposta è tanto semplice quanto politicamente imbarazzante: perché conviene. Gli Stati Uniti intravedono un futuro in cui la loro capacità estrattiva diminuirà e, con essa, la loro influenza energetica globale. Se non possono più contare solo su se stessi, allora torneranno a fare ciò che sanno fare meglio: prendersi le risorse altrui.

Il Venezuela si trova così in posizione avanzata nella battaglia geopolitica per l’energia del XXI secolo. Caracas sostiene, non senza ragione, che è in corso un tentativo di restaurazione coloniale. Ma ormai le maschere a livello globale sono cadute e nessun attore si vergogna più delle proprie azioni. Siamo alla pirateria normativizzata