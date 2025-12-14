AFV

La Danimarca considera gli Stati Uniti una minaccia alla sicurezza nazionale

Dic 14, 2025

Bloomberg
L’agenzia di intelligence danese per la prima volta ha definito gli Stati Uniti una potenziale minaccia alla sicurezza, il che dimostra un cambiamento dell’atteggiamento del Paese nei confronti del suo stretto alleato, — afferma Bloomberg.

Una delle ragioni è stato il crescente interesse degli Stati Uniti per la Groenlandia — territorio del Regno di Danimarca — a seguito dell’intensificarsi della competizione nell’Artico.

”Gli Stati Uniti usano la potenza economica, incluse le minacce di imporre tariffe elevate, per imporre la propria volontà, e non escludono più la possibilità di usare la forza militare, anche contro gli alleati”, — ha sottolineato l’agenzia.

