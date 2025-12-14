Venezuela, Legge di Bilancio 2026 prevede investimento del 77,8% del bilancio in piani sociali

– Lorenzo Poli

La Vicepresidente esecutiva della Repubblica e Vicepresidente settoriale dell’Economia e delle Finanze, Delcy Rodríguez, ha riferito durante il suo intervento all’Assemblea Nazionale (AN), dove ha presentato il Progetto di Legge di Bilancio per l’esercizio economico e finanziario 2026 e il Progetto di Legge Speciale sull’Indebitamento Annuale per l’esercizio economico e finanziario 2026 (in conformità con quanto disposto dall’articolo 312 della Costituzione Bolivariana del Venezuela), che il bilancio nazionale per l’anno 2026 ammonta a di 5 trilioni 22 miliardi 968 milioni 785 mila 870 bolivar (5.022.968.785.870,00 bolivar), che contempla investimenti in diversi settori destinati alla realizzazione dei progetti che saranno diretti dallo Stato comunale.

Rodríguez ha affermato che “il 77,8% sarà destinato al rafforzamento degli investimenti sociali” e ha specificato che si tratta di raggiungere la felicità delle persone nel loro territorio.

“Mi fermo a confrontare i bilanci della Quarta Repubblica, dove gli investimenti non erano investimenti sociali, ma piuttosto spese sociali, e non superavano mai il 40%. Questa è la differenza. Nella nostra visione, come ha detto il presidente, non siamo un governo. No, siamo l’espressione della forza del popolo e, soprattutto, del popolo venezuelano organizzato che ha combattuto le battaglie più dure in difesa della nostra patria ed è ciò che ci mantiene un Paese vittorioso e indistruttibile”, ha aggiunto.

Ha poi sottolineato come gli investimenti sociali siano progressivamente aumentati nel corso degli anni e per il 2026 le priorità di bilancio per tali investimenti sociali sono state così suddivise: sviluppo sociale e partecipazione quasi il 30%; infrastrutture e lavori pubblici 6,3%; istruzione 9,6%; sanità e sicurezza sociale (6,5%); edilizia abitativa (2,4%); cultura e comunicazione sociale (1,0%); scienza e tecnologia (0,9%); difesa dell’Essequibo (1,2%); e fondo di compensazione e stanziamento costituzionale (8,7%).

Ha spiegato che nel 2024 gli investimenti sociali hanno rappresentato il 77,4%; nel 2025, anno in corso, il 77,6% e per il 2026 si prevede che saranno del 77,8%.

Il vicepresidente ha sottolineato che la priorità del bilancio in questo investimento sociale è proprio lo sviluppo e la partecipazione sociale.

“Nelle infrastrutture, nell’istruzione, nella sanità, nella sicurezza, nell’edilizia abitativa, nella cultura, nella comunicazione, nella scienza e nella tecnologia, nella difesa dell’Essequibo, così come avete approvato due anni fa qui in questa Assemblea Nazionale. Nel fondo di compensazione interterritoriale e, soprattutto, nella partecipazione al bilancio”, ha sottolineato.

Nel suo discorso, Rodríguez ha fatto riferimento all’esperienza senza precedenti delle consultazioni popolari, dove, attraverso le assemblee, il popolo decide i propri progetti.

“Sono già stati votati e approvati dal popolo 33.200 progetti. E sono stati accumulati complessivamente 262 milioni di dollari in investimenti diretti nelle città elette dal popolo”, ha ricordato.

La vicepresidente ha menzionato che questo bilancio include anche progetti nell’ambito delle Sette Trasformazioni (7T), con 199 progetti nell’area economica (che rappresentano il 31% del bilancio); 73 progetti nelle Città Umane, che riflettono i servizi pubblici (19%); 21 in Sicurezza e Difesa (5,5%); 88 in Sociale (23,2%); 39 in Politica (10%); 34 in Ecosocialismo, Scienza e Tecnologia (8,9%); e sei in Geopolitica (1,6%).

“Questi sono i progetti che saranno inclusi, ma con una prospettiva territoriale e un ruolo partecipativo e di primo piano per il popolo venezuelano, attraverso lo Stato comunitario, dove i progetti saranno infine indirizzati. E i progetti del 2026 si concentreranno su un programma di azioni concrete in materia di istruzione, edilizia abitativa, elettricità, acqua, lavori pubblici, trasporti e difesa”, ha spiegato.

Rodríguez ha sottolineato che il bilancio non includerà “spese di lusso”, poiché è stato concepito per soddisfare i bisogni fondamentali ed essenziali della nostra popolazione. “Non vedrete nessuna comunità alle elezioni locali votare per spese di lusso. Ciò per cui votate è la vita della nazione, è per la felicità della nostra gente”, ha chiarito.

Nel corso della sessione ordinaria dell’Assemblea Nazionale (AN), il Progetto di Legge di Bilancio per l’esercizio economico e finanziario 2026 e il Progetto di Legge Speciale sull’Indebitamento Annuale per l’esercizio economico e finanziario 2026, presentati dalla vicepresidente esecutiva della Repubblica Bolivariana del Venezuela, Delcy Rodríguez, sono stati approvati nella loro prima discussione, ha riferito il portale VTV

Il Presidente della Sottocommissione per l’Economia Produttiva, il deputato José Gregorio Vielma Mora, ha presentato una relazione sul Progetto di Bilancio, sottolineando che esso incorpora i doveri e gli impegni relativi alle entrate e alle spese del Paese, come stabilito dagli articoli 311, 312 e 314 della Costituzione Bolivariana. Ha inoltre spiegato che il progetto include l’articolo 187, comma 3, della Legge Organica sull’Amministrazione Finanziaria del Settore Pubblico, garantendo così la reciprocità amministrativa e l’equilibrio di bilancio, essenziali per la crescita economica.

A questo proposito, ha specificato che il 67,50% del bilancio sarà destinato a stipendi, pensioni, Sistema Patria, spese di finanziamento, sanità, scienza, tecnologia, istruzione, strade, alimentazione, nonché ai progetti che fanno parte delle Sette Trasformazioni (7T), per la modernizzazione dello Stato venezuelano, che rafforza anche l’inclusione e la giustizia sociale per la soddisfazione collettiva.

Allo stesso modo, il presidente della Sottocommissione per l’Economia Produttiva indica che nel 2025 è stata realizzata una sana distribuzione della ricchezza sociale. “Daremo maggiore forza e impatto al Potere Popolare con un aumento del 30% che andrà ai progetti popolari per rivitalizzare il lavoro dei Comuni”.

Ha inoltre specificato che un’altra percentuale sarà destinata agli stati e alle comunas, tra cui “per la prima volta nella storia, lo Stato di Guayana Esequiba”.