Il Ministero degli Esteri russo ha affermato il 6 dicembre che l’Occidente ha subito enormi perdite a causa delle sanzioni unilaterali.

Esso ha dichiarato che l’economia europea ha subito perdite pari a circa 1,6 trilioni di euro tra il 2022 e il 2025 a causa delle sanzioni e che è ormai chiaro che le misure unilaterali dell’Occidente stanno causando gravi danni ai loro promotori.

«Negli ultimi anni la Russia ha dovuto affrontare una pressione economica senza precedenti da parte dei Paesi occidentali, ma l’economia del Paese ha dimostrato elevata stabilità e adattabilità e continua a crescere costantemente», ha sottolineato il Ministero.

