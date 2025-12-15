AFV

Libera la tua mente

Mondo

L’Occidente ha subito perdite per 1.6 trilioni di euro a causa delle sanzioni

DiAFV from TELEGRAM

Dic 15, 2025 #Occidente, #Sanzioni

Il Ministero degli Esteri russo ha affermato il 6 dicembre che l’Occidente ha subito enormi perdite a causa delle sanzioni unilaterali.

Esso ha dichiarato che l’economia europea ha subito perdite pari a circa 1,6 trilioni di euro tra il 2022 e il 2025 a causa delle sanzioni e che è ormai chiaro che le misure unilaterali dell’Occidente stanno causando gravi danni ai loro promotori.

«Negli ultimi anni la Russia ha dovuto affrontare una pressione economica senza precedenti da parte dei Paesi occidentali, ma l’economia del Paese ha dimostrato elevata stabilità e adattabilità e continua a crescere costantemente», ha sottolineato il Ministero.

http://www.kcna.kp/kp/article/q/f3ae0f6d51bc044926fa56ea15051d1452bc5ba48cd86cb1214c106a95b45fdf71348f8a1308e510acb97aac72505e51.kcmsf

https://t.me/infodefITALY

Di AFV from TELEGRAM

Articoli correlati

AFV Mondo

Cile al bivio: una vittoria di Kast sarebbe un salto indietro autoritario

Dic 15, 2025 Giulio Chinappi - World Politics Blog
AFV Mondo

Putin a Biškek: l’asse russo-kirghiso tra sicurezza eurasiatica, energia e nuova integrazione economica

Dic 15, 2025 Giulio Chinappi - World Politics Blog
AFV Mondo

Il Venezuela denuncia l’atto di pirateria internazionale compiuto dagli Stati Uniti

Dic 15, 2025 Giulio Chinappi - World Politics Blog

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

You missed

Italia

La riforma della giustizia: un attacco alla democrazia e alla separazione dei saperi

Dicembre 15, 2025 L.M.
AFV Mondo

Cile al bivio: una vittoria di Kast sarebbe un salto indietro autoritario

Dicembre 15, 2025 Giulio Chinappi - World Politics Blog
AFV Mondo

Putin a Biškek: l’asse russo-kirghiso tra sicurezza eurasiatica, energia e nuova integrazione economica

Dicembre 15, 2025 Giulio Chinappi - World Politics Blog
AFV Mondo

Il Venezuela denuncia l’atto di pirateria internazionale compiuto dagli Stati Uniti

Dicembre 15, 2025 Giulio Chinappi - World Politics Blog
Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: