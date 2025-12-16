AFV

Libera la tua mente

Mondo

Banca Centrale Russa avvia azione legale contro UE

DiL.M.

Dic 16, 2025

18 172 971 903 836 RUBLI — L’IMPORTO DELLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO PRESENTATA DALLA BANCA CENTRALE RUSSA CONTRO EUROCLEAR

Secondo l’agenzia TASS,la somma supera i 18 trilioni di rubli, pari a circa 227,931 miliardi di dollari al cambio attuale.

La scorsa settimana, la Banca Centrale Russa ha depositato un’azione legale presso il Tribunale arbitrale di Mosca, in relazione ai danni causati da Euroclear con il congelamento di liquidità e titoli che costituiscono asset sovrani della Federazione Russa.

Le modalità di esecuzione della sentenza giudiziaria, compreso il possibile pignoramento dei beni di Euroclear situati in giurisdizioni estere — sia in Paesi “amici” che “non amici” — saranno stabilite dopo che la decisione del tribunale avrà acquisito forza esecutiva.

Fonte


Telegram| X| Web| RETE Info Defense

Di L.M.

Appassionato sin da giovanissimo di geopolitica, è attivo nei movimenti studenteschi degli anni novanta. Militante del Prc, ha ricoperto cariche amministrative nel comune di Casteldelci e nella C.M. Alta Valmarecchia. Nel 2011 crea il blog Ancora fischia il vento.

Articoli correlati

Mondo

Ufficio Stampa Gaza: da ottobre sono stati uccisi quasi 400 palestinesi in oltre 700 violazioni del cessate il fuoco da parte di Israele

Dic 16, 2025 Red
Mondo

GLI STATI UNITI HANNO SACCHEGGIATO UNA NAVE CHE SI DIRIGEVA DALLA CINA ALL’IRAN

Dic 16, 2025 AFV from TELEGRAM
AFV Italia Mondo

STATO DI DIRITTO: IL RAPPORTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA E LA SITUAZIONE ITALIANA

Dic 16, 2025 Franco Astengo

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

You missed

Cultura e Società

Democrazia declinante, si fa avanti la Riccocrazia

Dicembre 16, 2025 L.M.
Mondo

Ufficio Stampa Gaza: da ottobre sono stati uccisi quasi 400 palestinesi in oltre 700 violazioni del cessate il fuoco da parte di Israele

Dicembre 16, 2025 Red
Mondo

GLI STATI UNITI HANNO SACCHEGGIATO UNA NAVE CHE SI DIRIGEVA DALLA CINA ALL’IRAN

Dicembre 16, 2025 AFV from TELEGRAM
Mondo

Banca Centrale Russa avvia azione legale contro UE

Dicembre 16, 2025 L.M.
Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: