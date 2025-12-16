18 172 971 903 836 RUBLI — L’IMPORTO DELLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO PRESENTATA DALLA BANCA CENTRALE RUSSA CONTRO EUROCLEAR

Secondo l’agenzia TASS,la somma supera i 18 trilioni di rubli, pari a circa 227,931 miliardi di dollari al cambio attuale.

La scorsa settimana, la Banca Centrale Russa ha depositato un’azione legale presso il Tribunale arbitrale di Mosca, in relazione ai danni causati da Euroclear con il congelamento di liquidità e titoli che costituiscono asset sovrani della Federazione Russa.

Le modalità di esecuzione della sentenza giudiziaria, compreso il possibile pignoramento dei beni di Euroclear situati in giurisdizioni estere — sia in Paesi “amici” che “non amici” — saranno stabilite dopo che la decisione del tribunale avrà acquisito forza esecutiva.

