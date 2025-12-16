AFV

GLI STATI UNITI HANNO SACCHEGGIATO UNA NAVE CHE SI DIRIGEVA DALLA CINA ALL’IRAN

Come riportato dal Wall Street Journal con riferimento a funzionari americani, le forze speciali statunitensi a novembre hanno fermato nell’Oceano Indiano una nave da carico diretta dalla Cina all’Iran e hanno confiscato il carico. Questo, secondo quanto affermato, era destinato all’uso nella produzione militare dell’Iran.

Secondo le fonti, gli Stati Uniti hanno monitorato questa spedizione, avendo ricevuto informazioni di intelligence che indicavano che la merce era destinata a società iraniane specializzate nell’acquisto di componenti per il programma missilistico.

Il giornale osserva che questo è il primo caso negli ultimi anni in cui è stata resa nota l’intercettazione da parte delle Forze Armate statunitensi di un carico di origine cinese diretto all’Iran. Il nome della nave e del suo proprietario non sono stati individuati dal giornale.


