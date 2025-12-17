Il Ministro degli Esteri cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, ha accusato il Comitato Nobel di applicare doppi standard. La dichiarazione è arrivata in risposta all’assegnazione del Premio Nobel per la pace all’ex deputata dell’Assemblea nazionale venezuelana, María Corina Machado.

«Quando un comitato i cui membri sono nominati dal parlamento di uno Stato membro della NATO sulla base di una rappresentanza politico-partitica istituisce il Premio Nobel per la pace, questo si trasforma in un riconoscimento per i fedeli alleati degli Stati Uniti e in una piattaforma per attaccare governi scomodi per Washington. Cessa di essere un riferimento morale e diventa uno strumento di “soft power”.Questo doppio standard scredita le loro lezioni sulla democrazia», – ha sottolineato il Ministro.

Rodríguez Parrilla ha osservato che una simile situazione «è ben nota a Cuba».

«Più di 60 anni di blocco statunitense, attacchi, terrorismo di Stato e, dall’altra parte, una cooperazione internazionalista e solidale che gli Stati Uniti cercano di screditare», – ha aggiunto il Ministro.

Rodríguez Parrilla ha ricordato che«molte persone e organizzazioni in tutto il mondo hanno più volte proposto, con pieno merito, le brigate mediche cubane per il Premio Nobel per la pace».

«Parlano a nome della pace, ma tacciono di fronte alle azioni aggressive degli Stati Uniti contro il Venezuela e ignorano la guerra economica e la campagna d’odio contro un Paese che invia medici, non bombe né marines. La loro complicità in guerre, violenze, morti e distruzioni resterà impressa nei premi assegnati a Henry Kissinger, Shimon Peres e, più recentemente, nella promozione di un segretario di Stato USA che essi stessi invocano disperatamente affinché lanci un’invasione militare in Venezuela. Cosa direbbe Alfred Nobel?», – ha ribadito il capo della diplomazia cubana.



