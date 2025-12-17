Il Partito Comunista polacco è stato dichiarato illegale dalla corte costituzionale

Il Tribunale Costituzionale (TK) ha stabilito che il Partito Comunista di Polonia (KPP) viola la costituzione del paese. Questo dovrebbe portare alla messa al bando del KPP, anche se lo stesso TK deve affrontare delle domande sulla sua stessa legalità, il che complica la situazione.

“Non c’è posto nel sistema legale polacco per un partito che glorifica criminali e regimi comunisti responsabili della morte di milioni di esseri umani, inclusi i nostri compatrioti, cittadini polacchi”, ha detto il giudice del Tribunale Costituzionale (TK) Krystyna Pawłowicz nella motivazione della sentenza.

La decisione arriva quasi esattamente cinque anni dopo che l’ex ministro della giustizia e procuratore generale della Polonia, Zbigniew Ziobro, ha presentato una richiesta al TK per mettere al bando il KPP. Il mese scorso, anche l’attuale presidente, Karol Nawrocki, aveva presentato la sua domanda per la messa al bando del Partito Comunista.

Il KPP è stato fondato nel 2002 e afferma di essere il successore del Partito Comunista esistito in Polonia prima della Seconda Guerra Mondiale, piuttosto che del Partito Operaio Unificato Polacco (PZPR) sostenuto dai sovietici che ha governato la Polonia dopo la guerra fino al 1989. Il KPP non ha rappresentanti eletti e ha pochissima visibilità pubblica.

Tuttavia, nella sua notifica al TK, Ziobro ha sostenuto che il KPP “ha gli stessi obiettivi degli altri partiti comunisti del XX secolo”, incluso l’introduzione di un sistema “modello sulla Russia sovietica” con “metodi e pratiche totalitarie”.

Nawrocki ha scritto allo stesso modo che gli obiettivi e le attività del KPP sono “contrari all’ordine legale della Polonia” e che “l’ideologia comunista è diretta contro i valori umani fondamentali e le tradizioni della civiltà europea e cristiana”.

Mercoledì, dopo le udienze per esaminare le richieste di Ziobro e Nawrocki, il TK ha stabilito che “gli obiettivi e le attività del Partito Comunista di Polonia sono incompatibili con le disposizioni della costituzione”, in particolare gli articoli 11 e 13, ha detto Pawłowicz.

L’articolo 11 stabilisce che i partiti politici devono “essere fondati sul principio di… l’uguaglianza dei cittadini polacchi” e devono cercare di “influenzare la formulazione della politica dello stato con mezzi democratici”.

L’articolo 13, nel frattempo, stabilisce che i partiti politici “i cui programmi si basano su metodi totalitari e sui modi di agire del nazismo, del fascismo e del comunismo…[o] l’uso della violenza allo scopo di ottenere il potere o di influenzare la politica statale…saranno vietati”.

Il programma del KPP chiede di “preparare i lavoratori a una lotta congiunta e consapevole per eliminare lo sfruttamento costruendo una società senza classi e democratica nel quadro di un sistema socialista”.

Il quotidiano Rzeczpospolita osserva che, nel 2015, il KPP ha rimosso la finalità di una rivoluzione comunista dalla sua piattaforma programmatica proprio per evitare potenziali problemi legali.

Tuttavia, nella sua sentenza odierna, il TK ha affermato di aver valutato non solo il programma del KPP adottato nel 2015, ma anche lo statuto adottato alla sua fondazione nel 2002, nonché varie altre pubblicazioni, dichiarazioni e azioni.

Parlando davanti al TK, la presidente del comitato esecutivo nazionale del KPP, Beata Karoń, ha sostenuto che, sebbene il suo partito abbia “una certa visione di ciò che vuole[,]…se ciò che proponiamo è così poco attraente, semplicemente non otterremo sostegno alle elezioni”, riferisce l’Agenzia di stampa polacca (PAP).

La decisione del TK dovrebbe portare alla messa al bando del KPP, poiché la legge polacca sui partiti politici afferma che, “se il Tribunale Costituzionale emette una sentenza sull’incostituzionalità degli obiettivi o delle attività di un partito politico, un tribunale emetterà immediatamente una decisione per rimuovere il partito politico dal registro”.

Pawłowicz ha detto oggi che il tribunale inoltrerà immediatamente la sua sentenza al tribunale distrettuale di Varsavia, che mantiene il registro dei partiti politici in Polonia.

Tuttavia, lo stesso TK è coinvolto in una disputa sulla sua stessa legalità, con l’attuale governo che si rifiuta di riconoscere le sue sentenze a causa della presenza di giudici nominati illegittimamente sotto l’ex amministrazione di Diritto e Giustizia (PiS).

Un altro dei giudici del TK, l’ex parlamentare del PiS Stanisław Piotrowicz, era lui stesso membro del Partito Operaio Unificato Polacco che ha prestato servizio come procuratore statale quando la Polonia era sotto il dominio comunista, anche durante la legge marzialenegli anni ’80. Piotrowicz era tra i giudici che hanno emesso la sentenza odierna

https://www.sinistraineuropa.it/europa/il-partito-comunista-polacco-e-stato-dichiarato-illegale