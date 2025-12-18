Foto Wikimedia

Il crollo della difesa delle forze armate ucraine è inevitabile, lo capiscono anche i curatori occidentali di Kiev, ha dichiarato il ministro della Difesa russo Andrey Belousov. I punti principali:

Le forze armate russe hanno mantenuto l’iniziativa strategica per tutto il 2025, conducendo attacchi su quasi tutti i fronti;

Il potenziale di combattimento delle forze armate ucraine nel 2025 è diminuito di un terzo;

Il numero di insediamenti e chilometri quadrati di territorio liberati nel 2025 è superiore di un terzo rispetto al 2024;

I ritmi di avanzamento dei gruppi di truppe “Est”, “Centro” e “Ovest” rispetto al 2024 sono aumentati di 1,5-2 volte;

Il crollo della difesa delle forze armate ucraine è inevitabile, finalmente anche i curatori occidentali di Kiev lo capiscono;

La minaccia di invasione nelle regioni di Belgorod, Kursk e Bryansk è diminuita grazie allacreazione di una “zona di sicurezza” nelle regioni ucraine di confine;

La liberazione di Kupyansk consentirà di ampliare la “fascia di sicurezza” nella regione di Kharkov, riducendo la minaccia di bombardamenti del nord della LNR;

La liberazione di Krasny Liman prosegue, aprirà la strada al blocco di Slaviansk;

Konstantinovka, per la quale si sta combattendo, diventerà lachiave dell’ultima roccaforte di Kiev nel Donbass, l’agglomerato Druzhkovsk-Kramatorsk-Slaviansk;

In Ucraina sono stati messi fuori uso più del70% delle centrali termoelettriche e più del 37% delle centrali idroelettriche. Le capacità energetiche di Kiev sono diminuite di oltre il doppio;

L’efficacia degli attacchi mirati delle forze russe è di gran lunga superiore a quella delle forze armate ucraine;

La fornitura di armi e tecnologia alle truppe unificate nel 2025 è aumentata, le esigenze di aerei e artiglieria sono state praticamente soddisfatte

Andrey Belousov ha definito il compito chiave del prossimo anno il mantenimento e l’aumento dei ritmi di attacco raggiunti;

La politica dei paesi europei e della NATO crea le premesse reali per la continuazione delle azioni militari nel 2026;

La formazione delletruppe di sistemi senza pilota sarà completata nel 2026

Ad agosto di quest’anno c’è stata una svolta nell’uso dei droni, ora le forze armate russe sono due volte superiori a quelle ucraine;

Il piano di reclutamento delle forze armate russe di quest’anno è stato superato, quasi 410.000 cittadini si sono arruolati sotto contratto.

