Caso Baud. Pensare costa caro: l’avvertimento dell’UE

Penso sia il caso di chiarire che le sanzioni a Jacques Baud (foto di qualche anno fa), ex colonnello dell’esercito svizzero e analista militare, siano di una gravità estrema non per Baud (non solo per lui), ma per tutti i cittadini dell’Unione Europea. Baud è accusato di “agire come portavoce della propaganda pro-russa e formulare teorie complottiste” e soprattutto di essere “responsabile di porre in atto o sostenere azioni o politiche imputabili al governo della Federazione Russa che compromettono o minacciano la stabilità o la sicurezza di un paese terzo (l’Ucraina) facendo ricorso alla manipolazione dell’informazione” (trovate il testo al link 1, a p. 11). Insieme a lui c’è altra gente, che non ci interessa (c’è Suslov, per dire): ci interessa Baud, del quale si dice sostanzialmente che siccome quello che afferma potrebbe essere in linea con i desiderata del Cremlino, è ipso facto propaganda russa e come tale va sanzionata, in base al regolamento UE 2024/2642 e alla sua integrazione dell’8 luglio 2025. Non un caso (quindi non una prova) di questa “manipolazione dell’informazione” viene fornito, e il dispositivo precede qualsiasi accusa formale alla quale poter fare appello e dalla quale difendersi.

Le sanzioni, ricordo, consistono nel congelamento dei beni mobili e immobili del sanzionato sul territorio dell’Unione Europea, al divieto di viaggio e transito nell’UE, e alla proibizione per cittadini e imprese UE di mettere a disposizione fondi, permettere attività finanziarie o concedere risorse economiche, il che significa non solo che sarà impossibile pagare il rimessaggio dello yacht pagato con i soldi di Putin, ma anche fare la spesa, pagare le bollette, pagare il ticket di una prestazione medica, pagare la rata di un mutuo, e che se Baud chiede 50 € in prestito a un amico, o alla moglie (ignoro se sia sposato) loro passano un guaio.

Poco male per Baud, alla fine, perché è cittadino svizzero e la Svizzera non aderisce alle sanzioni dell’UE. Ma è piuttosto forte la sensazione che questo sia un avvertimento, “unum castigabis, centum emendabis”: un avvertimento, attenzione, non diretto ai propagandisti più sfacciati (e ne conosciamo parecchi…) ma a uno come Baud che potrà anche aver detto ogni tanto delle fesserie, ma che ha fornito analisi solitamente serie e consistenti, che ha denunciato l’incapacità dei media occidentali di presentare il conflitto in maniera obiettiva, e che ha ogni diritto di attribuire alla NATO la maggior parte della responsabilità del conflitto (ma che non ha mai giustificato l’invasione dell’Ucraina, mai negato l’esistenza della stessa, mai sostenuto il nazionalismo o l’imperialismo russo). Uno che, per intenderci, a un livello un po’ più elevato del mio (tanto che io leggo lui, ma dubito fortemente lui legga me o mi abbia mai sentito nominare) e con una visibilità parecchio maggiore della mia (dubito altrettanto fortemente che la Commissione Europea conosca il mio nome o mi consideri un pericolo) dice sostanzialmente quello che dico io e che dicono tante persone con le quali collaboro o che leggo o che ascolto.

In sintesi, quello che la UE ci dice, usandoci la cortesia di non bussare direttamente alla porta di casa nostra ma di avvisarci indirettamente, è che rischi di meno ad andare in giro con la maglietta “viva Putin” e dire che gli ucraini sono tutti nazisti che a dire che forse nella situazione attuale ci sono parecchie responsabilità da parte NATO e che i media UE solitamente forniscono una rappresentazione parziale, deliberatamente o no, del conflitto: perché all’UE evidentemente non interessa colpire la propaganda, che quasi sempre si squalifica da sola, ma il ragionamento, perché lì è tutto più difficile.

Link 1: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ%3AL_202502568&fbclid=IwY2xjawOvqKZleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFKOVlXU3p1blQza08yS3Eyc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHjnw2vd7VsM75goQIMRQrVBbXT3z4KKSMpXYoua8y_FR8Tcz_FLMVbSqwfnt_aem_SSrh9eX8YQLM0xQ8bbnrjA

Francesco Dall’Aglio