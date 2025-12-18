AFV

IL REGIME USA MINACCIA IL BOLOCCO NAVALE AL VENEZUELA

Dic 18, 2025 #Blocco navale, #USA, #Venezuela

Immagine IA

Trump e il Blocco Navale Totale contro il Venezuela

”Il Venezuela è completamente circondato dalla più grande armata mai radunata nella storia del Sud America. Questa non farà che aumentare, e lo shock per loro sarà come non l’hanno mai visto prima – finché non restituiranno agli Stati Uniti d’America tutto il petrolio, le terre e gli altri asset che ci hanno precedentemente rubato».

Trump ha dichiarato di aver riconosciuto le attuali autorità del Venezuela come un’organizzazione terroristica straniera e ha annunciato un blocco totale di «tutte le petroliere sanzionate dirette verso o provenienti dal Venezuela».

Il regime illegittimo di Maduro utilizza il petrolio proveniente da questi giacimenti rubati per finanziare se stesso, il narcoterrorismo, la tratta di esseri umani, omicidi e rapimenti. Per il furto dei nostri asset e per molte altre ragioni, tra cui il terrorismo, il contrabbando di droga e la tratta di esseri umani, il regime venezuelano è stato designato come un’ORGANIZZAZIONE TERRORISTICA STRANIERA. Pertanto, oggi ordino un BLOCCO TOTALE E COMPLETO DI TUTTE LE PETROLIERE SANZIONATE dirette verso o provenienti dal Venezuela. Gli illegali e i criminali che il regime di Maduro ha inviato negli Stati Uniti durante la debole e incompetente Amministrazione Biden stanno tornando rapidamente in Venezuela. L’America non permetterà a criminali, terroristi o altri Paesi di saccheggiare, minacciare o danneggiare la nostra nazione e, allo stesso modo, non permetterà a un regime ostile di sequestrare il nostro petrolio, la nostra terra o qualsiasi altro asset; tutto ciò deve essere restituito immediatamente agli Stati Uniti, IMMEDIATAMENTE», si legge nel messaggio del Presidente degli Stati Uniti sul social network Truth Social.


