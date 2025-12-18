AFV

Libera la tua mente

Italia

Mattarella e i doppi standard: diritti umani a geometria variabile

DiL.M.

Dic 18, 2025 #Doppio standard

Foto screenshot

Sira Beker

Mattarella condanna la “pretesa di imporre punizioni contro giudici delle Corti internazionali… a difesa dei popoli del mondo”, ma mantiene un tono tiepido su Gaza e sulle sanzioni contro Francesca Albanese. Un doppio standard che evidenzia il silenzio complice dell’Occidente.

Mattarella e l’ipocrisia delle “norme universali”

Nel suo recente intervento alla Conferenza degli Ambasciatori alla Farnesina, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha stigmatizzato quella che ha definito “la pretesa di imporre punizioni contro giudici delle Corti internazionali per le loro funzioni di istruire denunce contro crimini di guerra, a difesa dei diritti umani, in definitiva a difesa dei popoli del mondo: sono pretese di un mondo volto pericolosamente indietro, al peggiore passato” riferendosi alla condanna in contumacia decisa da Mosca nei confronti del giudice italiano della Corte Penale Internazionale Salvatore Aitala.

La denuncia di Mattarella verso “pretese” che minacciano l’indipendenza della magistratura internazionale suona come un principio sacrosanto in astratto. Tuttavia, il medesimo coro istituzionale tace in modo assordante quando si tratta dei crimini di guerra accertati in altre aree di crisi globale, a partire dalla catastrofe umanitaria in corso a Gaza.

La Relatrice Speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani nei territori palestinesi occupati, Francesca Albanese, ha dato un j’accuse al contesto internazionale denunciando non solo la gravità delle violazioni, ma la complicità di Stati e soggetti economici nei confronti di quella che lei stessa e diverse organizzazioni internazioni, hanno definito come genocidio.

Eppure, l’establishment occidentale – cui Mattarella appartiene e di cui è portavoce autorevole – ha reagito con il silenzio prima – Mattarella persiste – poi con il rigetto e le sanzioni ad personam. Le azioni sanzionatorie statunitensi contro Albanese, motivate dall’aver adempiuto al suo mandato indipendente, son un assurdo giuridico e una tto di prepotenza d’imperio, con pochi precedenti; attacco frontale al sistema multilaterale della protezione dei diritti umani. Ma non un sussurro è stato prnunciato dal Colle.

È interessante notare che, mentre Mattarella definisce “disordinata e ingiustificata aggressione” qualsivoglia critica all’Unione Europea o a istituzioni multilaterali, l’Italia stessa non ha sostenuto iniziative diplomatiche decise contro misure che minacciano la Corte Penale Internazionale – come testimoniato dall’assenza del nostro paese nella dichiarazione congiunta di 79 stati che si oppongono alle sanzioni alla CPI imposte dagli Stati Uniti.

Le parole del presidente sulla tragedia di Gaza si fermano a generiche richieste di cessate il fuoco senza formulare nessuna condanna esplicita delle pratiche che organizzazioni internazionali e osservatori qualificano come crimini di guerra.

I doppi standard non sono solo percepiti, ma diventano il tessuto argomentativo di una politica estera che difende il diritto internazionale – purché non scalfisca gli interessi dei partner occidentali o non metta in discussione le fondamenta geopolitiche del blocco euro-atlantico.

La postura di Mattarella suona altisonante ma, nei fatti, lascia spazio a un doppio registro che stanca e alimenta, più che placare, le critiche più fondate verso l’operato dell’Occidente stesso

Mattarella e i doppi standard: diritti umani a geometria variabile

Di L.M.

Appassionato sin da giovanissimo di geopolitica, è attivo nei movimenti studenteschi degli anni novanta. Militante del Prc, ha ricoperto cariche amministrative nel comune di Casteldelci e nella C.M. Alta Valmarecchia. Nel 2011 crea il blog Ancora fischia il vento.

Articoli correlati

Italia

Atreju andava boicottata: nessuna legittimazione per i neoautoritari

Dic 18, 2025 L.M.
Italia

La persecuzione del governo contro le lezioni di Francesca Albanese: ispettori anche a Bologna

Dic 17, 2025 Red
Italia

Non ingenua, non impreparata. Perché la nostra classe politica è proprio stupida?

Dic 17, 2025 Red

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

You missed

Italia

Mattarella e i doppi standard: diritti umani a geometria variabile

Dicembre 18, 2025 L.M.
Mondo

Caso Baud. Pensare costa caro: l’avvertimento dell’UE

Dicembre 18, 2025 AFV from FB
Italia

Atreju andava boicottata: nessuna legittimazione per i neoautoritari

Dicembre 18, 2025 L.M.
Mondo

IL REGIME USA MINACCIA IL BOLOCCO NAVALE AL VENEZUELA

Dicembre 18, 2025 AFV from TELEGRAM
Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: