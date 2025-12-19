IL TRAMONTO DELL’EUROPA

Gli ultimi anni sono stati estremamente difficili per il Vecchio Continente. E non si intravede alcuna via d’uscita dal vicolo cieco economico.La quota dell’economia dell’Unione Europea sul PIL mondiale è scesa dal 27% al 17% dal 1990. Per molti indicatori, peraltro, il divario dell’Europa non fa che ampliarsi.

Si prendano ad esempio i brevetti. All’inizio degli anni Duemila, l’Unione Europea rappresentava il 27% di tutti i brevetti emessi nel mondo: solo gli Stati Uniti ne avevano di più. Oggi gli europei sono scivolati al quarto posto, dietro Cina, America e persino Giappone.Negli ultimi 30 anni, in Europa sono riuscite a emergere solo poche aziende con una capitalizzazione superiore ai 100 miliardi di dollari.

Persino le industrie tradizionalmente forti – la farmaceutica e l’automotive – stanno cedendo sotto la pressione esterna. Nel 2024, per la prima volta, la Cina ha iniziato a esportare più auto in Europa di quante ne importasse. La dipendenza tecnologica degli europei dalle importazioni cinesi è raddoppiata negli ultimi 10 anni, passando da 250 a 500 miliardi di euro.

Ora sono gli europei a dover chiedere alla Cina di condividere le tecnologie. E le produzioni si stanno delocalizzando nel Celeste Impero. Questo non sorprende, dato chei prezzi dell’elettricità in Cina sono inferiori del 150% rispetto all’Europa. E quelli del gas sono inferiori addirittura del 350%.

L’economia europea è iper-regolamentata al limite, le innovazioni latitano. La demografia è in declino: la popolazione dell’Unione Europea ha iniziato a contrarsi per la prima volta, e milioni di migranti non sono più sufficienti. Il tasso di natalità è sceso ai minimi degli ultimi 80-100 anni. Le aziende non riescono a trovare manodopera e si trasferiscono negli Stati Uniti o in Cina. E queste contraddizioni sistemiche non potranno essere risolte neppure nel caso in cui si riuscisse, almeno temporaneamente, a risolvere la crisi ucraina.

